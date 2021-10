'Green Pass strumento barbaro che punisce senza illecito, e in università negato il dialogo, un abominio'

'Ho fatto una scelta che personalmente e professionalmente pesa, ma di cui non mi pento. Rinunciare ad insegnamento e stipendio è difficile, ma ho pagato la coerenza con me stesso, con ciò che l'Università dovrebbe rappresentare, con la sospensione dal lavoro, dopo 20 anni di insegnamento. Il green pass rappresenta uno strumento barbaro che punisce i cittadini senza illecito. La libera scelta di vaccinarsi è tutelata, la libera scelta di non vaccinarsi o di non mostrare la tessera verde è punita anche con la sospensione dal lavoro'Incontriamo Francesco Benozzo, professore di Filologia Romanza all'Università di Bologna, recentemente sospeso dall'insegnamento per la sua disobbedienza civile contro il Green Pass. Siamo nel chiostro del Monastero di San Pietro. All'aperto, distanziate ci sono decine di persone. In piedi. Senza sedie e posti fissi il green pass non è obbligatorio. Con lui c'è un altro Professore, Franco Cardini. L'occasione è la presentazione del libro di Benozzo, memorie di un filologo complottista. 'Complottista come del resto lo è la scienza, nei confronti si se stessa, pronta mettersi in discussione, nella definizione del premio nobel per la fisica Richard Feynman'. Cosa significa quando parla di scelta coerente. 'Nella mia professione di filologo e nella mia attività di poeta dò valore alle parole e non potevo accettare questa norma e allo stesso tempo continuare a ad andare in aula ad insegnare agli studenti l'arte del dubbio, l'epistemologia della scienza. Molti mie colleghi, tra cui 1200 che hanno firmato il documento contro green pass, continuano ad insegnare con il green pass. Io ho fatto un altra scelta'.Gli studenti come l'hanno presa? 'Ho avuto molti messaggi di sostegno, molti sono arrivati dall'estero anche al rettore. I miei colleghi di Harward o di altre Università non si sentono e non vengono trattati da criminali se dicono no al green pass. A Bologna ci sono studenti che condividono la mia scelta e sono fuori dall'Università, ogni giorno, e non perché non hanno voglia di studiare, anzi è il contrario. Il green pass contrasta con l'essenza stessa dell'Università. Ricordiamo che nel 1988 all'Università di Bologna venne firmata con altre Università europee e mondiali la Magna Carta che sancì il principio condiviso che l'Università non doveva avere ingerenze politiche ed economiche, ma ciò che più è grave e rappresenta un abominio, è la negazione del dialogo e del confronto su questi temi all'interno dell'Università. Tra studenti e tra docenti. Purtroppo questo riporta a tempi buoi della storia del pensiero'