Il presepe napoletano in chiave modenese, in migliaia all'ex diurno

Sfida vinta per la Bottega D'arte Cantone&Costabile. L'antica lavorazione dei prodotti agroalimentari modenesi rappresentata nel presepe napoletano. Fino all'8 gennaio all'ex diurno di Modena

Dieci opere, dieci momenti di vita passata, tradizioni, religiosità e natività in mostra, a formare un presepe diffuso installato all’ex Diurno in piazza Mazzini, a Modena. L’opera, realizzata dalla bottega d’arte Cantone & Costabile di napoli (è della Bottega il tradizionale presepe in Vaticano), riproduce le antiche botteghe dove venivano realizzati i prodotti tipici della terra modenese. Dal parmigiano al lambrusco, ai salumi. Gli artigiani che l'hanno realizzato hanno impiegato quasi un anno, di fatto appena smontato il presepe monumentale che aveva accompagnato il Natale 2021, in piazza Mazzini. Una sfida lanciata dal direttore di Modenamoremio Maria Carafoli che ha chiesto alla bottega d'arte di realizzare un presepe che fosse espressione della antica arte culinaria modenese, o meglio dei prodotti che ne stanno alla base. Sfida accettata da Antonio Costabile che con con il sostegno della Fondazione Iris Ceramica Group, ha iniziato a realizzare le 10 installazioni visibili all'ex diurno (25 dicembre escluso). La cura per il dettaglio è impressionante. Oltre tre rappresentazioni della natività altre installazioni mostrano una famiglia gusta i tortellini, un salumiere fa mostra degli insaccati immancabili durante le feste di Natale o ancora una bottega produce gnocco fritto. Una esposizione da vedere. Fino all'8 gennaio. Ingresso gratuito











