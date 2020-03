Il virus è arrivato a Serramazzoni, il sindaco parla ai cittadini

Tre persone in quarantena ed un contagiato ricoverato in ospedale. Il primo caso di contagio a Serramazzoni ha indotto il sindaco Claudio Bartolacelli ad invitare la cittadinanza a rimanere a casa. 'Abbiamo munito di mascherine il personale del comune, i medici e tutti coloro che hanno contatto con il pubblico. Abbiamo attivato anche il Centro Operativo Comunale per coordinare gli aiuti alla popolazione, soprattutto anziana, costretta a rimanere in casa. Ma per operare servono volontari'L'intervento del sindaco di Serramazzoni Claudio Bartolacelli