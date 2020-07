Inseguito dagli spacciatori: giovedì sit-in di solidarietà per Angelo

Giovedì prossimo i cittadini residenti di viale Gramsci e dintorni, riuniti dall'omonimo comitato, si riuniranno nuovamente, alle ore 21, nell'area delle panchine (all'estremo sud di viale Gramsci che si affaccia sull'R-Nord e su via Attiraglio) per esprimere solidarietà ad Angelo, l'uomo che martedì scorso, al termine dell'analogo sit-in antispaccio e antidegrado organizzato dai cittadini, ha raccontato e denunciato di essere stato inseguito con fare minaccioso da due spacciatori stranieri. Fino sotto casa. Un episodio che unito ad altri in cui gli spacciatori hanno reagito e minacciato i cittadini che avevano contestato la loro presenza, che ha fatto risalire l'allarme. Da qui, forse, anche l'intensificazione dei controlli delle forze di Polizia, coordinate dalla Prefettura nell'ambito del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, registrati nelle ultime ore con la predisposizione di alcune misure eccezionali, come il posto di blocco totale organizzato dai Carabinieri sulla Via Canaletto, all'altezza dell'R-Nord. Uno sforzo apprezzato dai residenti ma che, come afferma Angelo, che abbiamo incontrato questa mattina in viale Gramsci, non basta. 'I controlli ci sono, ma è sempre la solita storia. Le presenze si riducono momentaneamente al passaggio delle forze di polizia ma poi, come è successo ieri sera al termine del posto di blocco, ritornano. Per questo rilanciamo la proposta da anni avanzata dai residenti, ovvero quella di un presidio fisso. Una richiesta formalizzata nei giorni scorsi con il deposito, in Comune, della petizione con 300 firme di residenti raccolte in poche ore dal comitato proprio nell'area delle panchine dove il prossimo giovedì lo stesso Comitato ha organizzato un presidio di solidarietà per esprimere vicinanza ad Angelo