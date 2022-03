La mamma di Alessandro: 'Nessuna mamma dovrebbe provare questo'

Si è tenuto questa mattina a Vignola, nella sala del consiglio comunale, il corso di aggiornamento rivolto agli appartenenti alla Polizia Locale Unione Terre di Castelli, promosso dal Sulpl e dall'associazione dei famigliari delle persone scomparse, Penelope Onlus.All'incontro ha partecipato anche la mamma di Alessandro Venturelli, Roberta Carassai. Alessandro è scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020 e da allora la sua famiglia non ha più saputo nulla di lui.'Ho parlato davanti a numerosi membri della Polizia Locale di Vignola e tanti altri colleghi collegati in remoto - spiega la mamma di Alessandro -. Voglio sperare che le mie parole arrivino a chi veramente può fare la differenza e sottolineare l'importanza delle informazioni che vengono date al momento di una denuncia di scomparsa. Nel caso di Alessandro tanti particolari sono stati sottovalutati e io dopo 16 mesi sono ancora in attesa di un punto di partenza che consenta di fare indagini più mirate. Nel mio piccolo farò di tutto perchè nessuna mamma debba vivere quello che sto vivendo io'.

