Sulpl e Penelope: insieme per aiutare famigliari persone scomparse

Nel 2017 il Sulpl, il sindacato della Polizia Locale, ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con l'associazione dei famigliari delle persone scomparse, la Penelope Onlus, finalizzato alla sensibilizzazione del fenomeno, al supporto ai famigliari, nonché alla formazione degli operatori di Polizia Locale relativamente alle normative e alle procedure da attuarsi nei casi di scomparsa.Con il passare del tempo l'attività ha preso sempre più forma arrivando a coinvolgere operatori di Polizia Locale in tutta Italia, numerosi sono stati i convegni e i corsi organizzati dal sindacato.Il 23 di marzo si terrà a Vignola, presso la sala del consiglio comunale un corso di aggiornamento rivolto agli appartenenti alla Polizia Locale Unione Terre di Castelli, al quale parteciperà anche la mamma di Alessandro Venturelli, Roberta Carassai (), scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020, con cui i rappresentanti Sulpl sono in contatto dai primi giorni dalla scomparsa.'L'importanza della formazione - spiega Andrea Parmeggiani, referente regionale Sulpl-Penelope ed ufficiale della Polizia Locale di Modena - risiede nel fornire ogni strumento utile ad assolvere agli obblighi normativi previsti in particolare dalla Legge 203 del 2012, come il “promuovere l'immediato avvio delle ricerche”. Tale dispositivo va inteso in senso ampio, dalla capacità di ricevere una segnalazione o una denuncia di scomparsa nel modo più corretto ed efficacie possibile, formalizzando ogni procedura senza incorrere in perdite di tempo, sino ad una precisa comunicazione agli organi istituzionali competenti nel coordinamento, quali le Prefettura ad esempio. Il corso fornisce inoltre utili indicazioni su come intraprendere una prima attività informativa finalizzata a raccogliere ogni informazione utile alle ricerche o alla comprensione della scomparsa'. Ogni azione fatta nel modo corretto è un passo in più verso la verità, verso lo scomparso. Saper gestire le segnalazioni di scomparsa è fondamentale per ogni operatore di Polizia Locale, molte scomparse purtroppo restano irrisolte, ma approcciarsi nel modo giusto al fenomeno è sicuramente un prezioso e importante contributo, nei confronti dei famigliari, degli amici nonché della persona stessa, non è solamente un mero obbligo di legge, è qualcosa in più'.