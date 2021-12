La sirena dei colleghi Vigili del Fuoco per l'addio a Giovanni

Un commosso e toccante ultimo saluto, accompagnato dal suono della sirena, quello avvenuto oggi pomeriggio nel piazzale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, al collega Giovanni Baccolini prematuramente scomparso il 26 dicembre, colpito da un malore improvviso.Il feretro prima di avviarsi verso la chiesa di Monteorsello per la cerimonia funebre ha fatto sosta all'interno della sede Vigili del Fuoco di via Formigina accolto per gli onori dal Comandante Ermanno Andriotto e dal personale schierato. Il suono della sirena ha salutato il collega ed amico Giovanni. Assunto nei Vigili del Fuoco nel 1991 era in servizio quale Capo Reparto al distaccamento di Vignola dove aveva svolto l'ultimo servizio la notte della Vigilia di Natale.