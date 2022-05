'Allarme Sicurezza, il sindaco ci dorme, a Carpi serve una svolta'

'I rinforzi di Polizia? Arriveranno ma non grazie al Ministro Lamorgese, bensì alla manovra di bilancio varata grazie alla volontà del Ministro Salvini che ha di fatto smosso un miliardo di euro per la formazione e l'assunzione di nuovi agenti che inizieranno ad entrare in servizio, rafforzando gli organici di questure e commissariati, da luglio'. Rivendica i meriti dell'ex ministro Lega e leader del partito Matteo Salvini, il deputato leghista Gianni Tonelli. Poliziotto di 59 anni e già alla guida del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), Tonelli era insieme al collega parlamentare Guglielmo Golinelli nella passeggiata serale contro degrado ed insicurezza organizzata nel centro città. I due deputati, accompagnati da diversi esponenti locali del partito, hanno percorso diverse vie e piazze del centro storico, fermandosi in alcuni locali aperti di sera, per ascoltare l'opinione dei gestori, preoccupati per la situazione sulla base degli ultimi gravi episodio di cronaca.'Di fronte all'escalation criminale che sta interessando Carpi, il sindaco si decida a chiedere al Prefetto la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, cosa che non ha mai fatto nell'ultimo anno. Inoltre segua l'esempio sulla sicurezza del sindaco Fabbri di Ferrara che ha strutturato un servizio dedicato allo spaccio don came antidroga e adegui agli standard regionali l'organico della Polizia Locale che, a quanto risulta soffrirebbe di un ammanco del 10%' - afferma Guglielmo Golinelli. Poi c'è il fronte dell'immigrazione, con un effetto devastante creato dalle politiche dell'accoglienza imposte dalla sinistra che hanno creato mancata integrazione.