'Mi candido alla guida del PD, ci aspetta una traversata del deserto'

'Si può perdere, l'importante è non perdersi. Sono sconcertato da chi, anche all'interno del partito, parla di liquidazione del partito. I nostri valori sono giusti, i valori del partito democratico sono giusti, ma ora si devono trasformare in proposta politica in tutti i campi. Voglio un partito da combattimento, capace di vincere e governare tra 5 anni non per alchimie parlamentari ma perché votato dagli italiani. La stagione in cui si governa anche se non si vince è finita. Un partito con una nuova dirigenza non eletta sulla base dalle correnti ma che parta dalla militanza, dalla rappresentanza territoriale, dai comuni, dai sindaci, che a differenza di chi si fa mettere nei listini per farsi eleggere, va a raccogliere i voti tra la gente, porta a porta'.Sono alcuni passaggi con cui Stefano Bonaccini, presidente della Regione ha sciolto la riserva e con un discorso che ha già i toni e l'orgoglio da leader nazionale, ha lanciato da Campogalliano, suo comune di origine e di residenza, dal locale circolo del Partito Democratico, la sua corsa alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Un scelta dal forte significato. La ripartenza dai territori che il PD di oggi sembra avere perso di vista.'Ci aspetta una traversata nel deserto' - afferma Bonaccini 'fatta di 5 anni all'opposizione durante i quali dovremo recuperare coloro che si sono allontanati. Non possiamo permettere che sia il Movimento 5 Stelle rappresenti la sinistra e il terzo polo il voto dei moderati'. In quasi mezz'ora di intervento Bonaccini strappa numerosi applausi. All'interno della stretta sala, limitata ad una cinquantina di posti, e all'esterno, dove un centinaio di persone hanno salutato l'arrivo del Presidente.

Soprattutto nei passaggi in cui riafferma la necessità di ripartire dalle origini del PD. 'Credo nei valori e nei nostri principi, un partito democratico non chiamato a gestire il potere ma a creare proposta politica per il cambiamento e per il futuro. Per troppo tempo i nostri valori non si sono trasformati in chiara proposta politica'.



Bonaccini chiede aiuto ai sindaci e ai dirigenti militanti dai territori a sostegno della sua corsa alla segreteria. Ci sarà chi nella dirigenza nazionale, mi osteggerà, ma comunque al di là di come andrà, ne sarà valsa la pena'



Gi.Ga.



