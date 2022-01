Modena, Capodanno 2022 nella cucina dello chef Bottura

Con una serie di dirette su Instagram lo chef pluristellato modenese, Massimo Bottura, ha dato il benvenuto all'anno nuovo dalla sua cucina all'osteria Francescana. Bottura ha mostrato i piatti del menù di Capodanno da 1000 euro a persona e applaudito la sua squadra al lavoro.Eccolo il menù con cui ieri sera alla Francescana si è brindato al 2022:Mini tacos di gamberi rossiCaipirinha calda e freddaFish and Chips on the Beach Comtes de Champagne magnum Taittinger 2004Pink RussianAnguilla alla brace, caviale, creme fraîche, brodo acido di shiso, lamponi e rapa rossaTrebbiano d’Abruzzo Valentini 2014Midnight in TokyoSoba tiepida di grano saraceno, pesto mediterraneo e baccalaTrebbiano d’Abruzzo Valentini 2014Black Pepper LobsterAstice in salsa leggera al pepe in stile singaporianoRibolla Gialla Gravner 2011La Vie en RoseSpugnole ripiene di cotechino in brodo acido di prugne e roseRiesling Molitor 1989ClamgyetangDumpling di maiale e vongole, zuppa di pollo e tartufo biancoValpolicella dal Forno 2010Anatra CertosinoPetto d’anatra in salsa di agrumi e spezieValpolicella dal Forno 2010MooncakeCosce d'anatra, frutta secca, foie gras e tartufo neroOmaggio a Marcello MastroianniGugutsa's HatRicotta e ciliegie PicolitMarco Sara 2013Panettone e lenticchieCrema leggera di arancia e lenticchieChampagne Grand Cru Pierre Legras