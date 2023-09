Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quasi 300 opere in 9 anni, 16 milioni di contributi e 76 milioni di ricaduta economica, con creazione di nuovi posti di lavoro e straordinario indotto e promozione del territorio'. A dirlo è il presidente della Regione Stefano Bonaccini a Venezia insieme al sindaco di Modena Muzzarelli e allo chef stellato Massimo Bottura.'Autori e progetti presenti nei principali festival, televisioni, piattaforme e conseguente crescita di imprese e professionisti. Ne abbiamo parlato insieme a Gianluca Farinelli, Morena Diazzi e Fabio Abagnato incontrando tantissimi operatori e professionisti del settore. Così come, insieme alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni che ho incontrato alla Mostra del Cinema, abbiamo ipotizzato nuove collaborazioni future tra Regione e Ministero. Investire in cultura significa investire sulla qualità delle nostre vite'.