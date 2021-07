Modena: famiglie con disabili bocciano il nuovo regolamento comunale sui servizi

Dopo una 'battaglia' consiliare per sollecitare il cambio del regolamento sul calcolo delle tariffe per l'accesso ai servizi disabili in vigore nel comune di Modena, risultante sostanzialmente fuori norma da una sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato l'analogo regolamento applicato a Parma, il Comune di Modena ha modificato il regolamento ma questo continuerebbe a mostrare molte criticità. A ribadirle in piazza Grande in una conferenza stampa organizzata sotto il Municipio, ilinsieme ai rappresentanti di famiglie con disabili aderenti all'associazione Prima gli ultimi, rappresentata dalla Presidente Laura Schianchi (che aveva presentato e vinto il ricorso al Consiglio di Stato contro il regolamento di Parma), e pronta a dare battaglia anche a Modena. Seppur modificato il regolamento di Modena avrebbe mantenuto un costo zero per i servizi solo ai soggetti con isee da 0 fino a 499 euro. 'Ma già chi ha isee da 500 euro viene considerato in grado di partecipare anche con 18 euro al giorno, alla spesa per avere accesso a servizi che lo ricordiamo sono considerati essenziali'- segnala il Capogruppo Forza Italia Giacobazzi. 'Un aspetto inacettabile. Basta considerare che per avere diritto al reddito di cittadinanza lo Stato considera un Isee fino a 9000 euro. A Modena sopra i 500 non hai diritto di accedere senza spesa ai servizi disabili. Ovvero se hai un isee da 900 euro lo Stato ti giudica in diritto di ricevere dei contributi per il tuo sostentamento, a Modena basta dichiarare un Isee da 500 che il comune non solo non ti aiuta ma ti chiede soldi'. Per i famigliari una discriminazione che per gli utenti modenesi si traduce anche nelle tariffe per l'accesso al servizio. 'Se alla Caritas, centro di eccellenza, un residente a Bologna paga una quota di comparecipazione alla spesa di 20 euro, un residente a Modena, a parità di Isee e di servizio ricevuto, ne deve pagare 50. il doppio, sottolinea Stefano Forti - rappresentante di una famiglia con disabili. 'Modifiche ridicole quelle apportate dal Comune di Modena' - sottolinea Laura Schianchi, Presidente dell'Associazione Prima gli ultimi, vittoriosa nel ricorso al Consiglio di Stato contro il regolamento del comune di Parma. 'Cosa si può fare ora? Auspichiamo l'apertura di un dialogo con l'amministrazione affinché questi parametri siano rivisti, approfittando anche del rinvio ad ottobre dell'entrata in vigore delle nuove tariffe - spiega Giacobazzi'