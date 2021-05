'Policlinico e Baggiovara necessitano di nuove sale operatorie'

'Il Policlinico? Una struttura fantastica ma che sente il peso degli anni. Ha bisogno di tante cose e tanti interventi sulla sicurezza, sull'antisismica, anti-incendio ma anche bisogno di aggiornare con nuovi spazi e strumentazioni la parte chirurgica. Li si trova anche un sistema Da Vinci che ha bisogno di essere aggiornato. Poi c'è bisogno di nuove sale operatorie e strutture aggiornate. A Baggiovara almeno 4, una al Policlinico. A Baggiovara ci sarebbe anche da rivedere il Pronto Soccorso. Le cose da fare sono tante e servono risorse. Il nostro riferimento è la Regione ed è li, dall'Assessore Donini in particolare, che andremo la prossima settimana per presentare i progetti che abbiamo in mente nella speranza di poterli realizzare'A parlare delle esigenze dei due grandi ospedali modenesi, dopo un anno di pressione enorme creata dall'emergenza pandemica (che dal 23 febbraio 2020, giorno del primo ricovero di un paziente Covid ad oggi ha contato più di 5000 ricoveri), è chi ne ha più titolo: il Direttore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, dal quale dipendono le scelte strategiche per i due grandi ospedali Policlinico e Baggiovara