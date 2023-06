'Salviamo Aimag da Hera, la scelta del PD un danno per tutti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Che di fatto detta, o dovrebbe dettare, le linee del partito sulle grandi questioni. Un partito che su questo fronte sembra davvero essere diviso. Tra l'ok alla proposta Hera, sostenuta dal Comune di Carpi e dal segretario provinciale del Partito Democratica e la posizione contraria ribadita anche in atti consiglieri, da tanti sindaci della bassa. 'Noi siamo sempre stati e continueramo ad essere per un controllo totalmente pubblico quello garantito dal patto di sindacato che per questo vorremmo prorogare fino a dopo le elezioni del 2024 per fare decidere sul futuro di Aimag le nuove amministrazioni che usciranno dalle urne.'Con l'ok alla proposta Hera verrebbe a mancare il presupposto della totalità del controllo pubblico, von vonseguenze dirette nche sugli appalti e sugli affidamenti di servizi. Si verrebbe di fatto a perdere ciò che rappresenta la forza di Aimag: il suo legame con il territorio, che oggi garantisce servizi di qualità, occupazione e lavoro per tante aziende. Potrebbe prospettarsi un danno erariale' sottolinea il Coordinatore provinciale Lega e consigliere comunale a Mirandola Guglielmo Golinelli.'Con l'altro aspetto che ci trova contrari, ovvero luquidare Aimag con un concambio di azioni'Di seguito l'intervista al coordinatore provinciale Guglielmo Golinelli