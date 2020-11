'Scuole, ritardi nei tracciamenti covid, a rischio gli sforzi fatti fino ad ora'

'Fino ad ora nelle scuole i sistemi di tracciamento interni ed i protocolli di sicurezza hanno funzionato. Nelle prime settimane ad ogni caso di positività corrispondeva un intervento puntuale e tempestivo da parte delle autorità sanitaria, cosa che ha permesso e permette ancora di contenere i casi di contagio, ma in questi giorni stiamo registrando diverse segnalazioni di ritardi nel sistema di testing e di tracciamento, e questo non va bene'C'è preoccupazione nel mondo scolastico per ciò che starebbe succedendo sul fronte delle attività di tracciamento che scattano dopo il riscontro di casi di positività. Dal quartiere generale della CGIL in piazza Cittadella Claudio Riso, responsabile provinciale settore scuola, ha raccolto numerose segnalazioni provenienti da diverse scuole della provincia.'Abbiamo casi di contatti con soggetti positivi contattati da parte delle autorità sanitarie e invitate a mettersi in quarantena o a fare il test dopo diversi giorni. Anche dopo 10 o 12 e questo è un problema. Il sistema di tracciamento interno alla scuola funziona, questo sta in piedi solo se accanto c'è quello delle autorità sanitarie che agisce con tempestività. E' evidente che c'è uno stress sull'attività sanitaria, per questo noi chiediamo alla Regione e a tutti gli organi competenti che ci sia un rinforzo in tempi celeri del personale deputato a questo tipo di attività.Le scuole rappresentano un settore delicato e complesso. Se non si interviene per tempo. C'è il rischio che anche solo uno o due casi di positività, anziché essere limitati e circoscritti, abbiano un effetto moltiplicatore che rischia di tramutare la situazione in una molto diversa rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad oggi'