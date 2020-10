'Sulla questura in fascia A non siamo in ritardo, non è una lotteria'

'La richiesta sollecitata da Modena di elevare la questura di Modena in fascia A, non è tardiva, non siamo a una gara a chi arriva prima e non è una lotteria. Ci sono tante realtà nazionali con le stesse criticità di cui soffre la nostra città e la mozione che abbiamo presentato vuole rappresentare quelle di Modena affinché, dopo il mancato riconoscimento dell'elevazione alcuni mesi fa, il passaggio di livello possa essere riconosciuto'. Lo dichiara Antonio Carpentieri, capogruppo consiliare e responsabile sicurezza del PD, interpellato sul perché Modena non ha ancora ottenuto il riconoscimento ed il contenuto della mozione presentata dai gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Verdi e Modena civica) e integrata con due emendamenti proposti da Antonio Baldini (Lega Modena), è stata è stata approvata col voto a favore della maggioranza e del Movimento 5 stelle. Astenuti Lega Modena, Forza Italia e Fratelli d’Italia - Popolo della famiglia.Sul tema, sempre dal gruppo PD, Enza Carriero ha affermato che è inopportuno utilizzare la mozione per finalità politiche, mentre sarebbe meglio prendere atto che “la pianta organica della Questura risale al 1989, oggi la società è mutata e servono risorse per garantire una sicurezza che tenga conto dell’evoluzione del territorio e delle nuove esigenze sociali ed economiche”. Vittorio Reggiani ha precisato che “troppo spesso si punta il dito contro gli stranieri, così come sessant’anni fa si faceva con le persone arrivate dal Sud Italia”. Il consigliere si è speso a favore dell’accoglienza, “che genera riconoscenza, senso di appartenenza e inclusione”.