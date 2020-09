Aceto Balsamico di Modena Igp: al via la vendemmia Monari Federzoni

Al via questa settimana a Solara di Bomporto la vendemmia di Monari Federzoni, storica azienda modenese, co-leader di mercato in Italia, produttrice di Aceto Balsamico di Modena Igp, condimenti e bevande a base di aceto. Negli oltre 100 ettari di vigneti che circondano l’azienda nel territorio di Solara, si prevede una raccolta di 15.000 quintali di uve che saranno avviate ai processi di produzione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp Monari Federzoni.

“Con la vendemmia celebriamo ogni anno un nuovo inizio – sottolinea Sabrina Federzoni, presidente e Amministratore delegato Monari Federzoni Spa -. E' l’avvio di un percorso ciclico sempre sfidante, che è per noi espressione della conoscenza, della cura e dell’innovazione con cui da più di cento anni operiamo nel mondo dell’Aceto Balsamico di Modena. Le previsioni sul raccolto di quest’anno preannunciano una annata positiva che ci permetterà di continuare con successo a portare l’eccellenza di uno dei prodotti simbolo di Modena in più di 60 paesi nel mondo”.

Nel pieno rispetto della salute delle piante, la vendemmia Monari Federzoni si svolge in maniera totalmente meccanizzata, per far sì che la raccolta avvenga in tempi rapidi nel momento in cui i grappoli hanno raggiunto il grado ideale di maturazione.