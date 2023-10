Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













) vince il 14esimo Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello: il suo “oro nero” è risultato il migliore tra quelli prodotti a Maranello nell’ultimo anno, valutati dai maestri assaggiatori della Consorteria di Spilamberto. Il suo campione si è imposto sui 311 raccolti in città, che hanno partecipato all’ultima edizione della competizione organizzata dal comitato Maranello Tipico: le premiazioni si sono svolte il 1° nell’ambito del Gran Premio del Gusto.Tra i residenti di Maranello, si è classificato al secondo posto Fabio Boni e al terzo Sofia Franciosi. Dal 4° all’8°, il premio è andato rispettivamente a Pietro Ferrari, Marco Prandini (ha ritirato il riconoscimento la sorella Anna), Franco Gibellini, Vanna Pini e Pierangelo Caprara.Dagli altri comuni della provincia hanno partecipato 125 acetaie: spiccano i campioni di Melissa Ferroni (da Formigine, prima classificata tra i non residenti: ha ritirato il premio il papà Daniele), Mauro Pietrosemoli (da Sassuolo, secondo) e Marco Montanari (da Castelvetro, terzo).Per gli aceti invecchiati nelle botti di ginepro, prima in classifica Luisa Pozzi da Castelvetro (ha ritirato il premio il marito,), secondo il maranellese Cristoforo Degli Antoni e terza Francesca Bandieri da Formigine.Al Gran Premio del Balsamico si sono inoltre affiancate le premiazioni dedicate al Nocino Tradizionale prodotto a Maranello, per il 7° Gran Premio curato dall’associazione ‘Il Matraccio’, che ha raccolto 39 campioni: primo classificato Enzo Lei, seconda Maria Luisa Mattioli, terzo Enea Golinelli.