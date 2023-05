Come si fa una strategia SEO per il proprio sito?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per elaborare una strategia SEO efficace è necessario individuare le attività prioritarie in base alla situazione in cui versa un sito e – come spiega nel suo sito ufficiale Roberto Serra, tra i maggiori esperti SEO in Italia – al livello di competitività nella sua nicchia, tutte informazioni che possono essere ottenute attraverso un'analisi di fattibilità e un'indagine di mercato.Prima di iniziare a pianificare la tua strategia SEO, è importante capire le tue performance attuali.Utilizza strumenti di analisi come Google Analytics e Google Search Consolle per raccogliere dati sul traffico, le parole chiave che generano visite e il comportamento degli utenti sul tuo sito web permetterà di avere una panoramica dettagliata dei punti di forza e delle aree di miglioramento del sito.Analizzare i siti web dei principali concorrenti per comprendere le loro strategie SEO è molto importante, identificando le parole chiave che stanno utilizzando e gli aspetti che li rendono competitivi. Questo ti fornirà un'idea chiara del panorama di settore e ti aiuterà a sviluppare una strategia distintiva.Prima di iniziare a lavorare sulla SEO, bisogna definire obiettivi chiari e misurabili. Ad esempio, se si vuole aumentare il traffico organico del sito del 20% entro sei mesi. Sarà necessario definire anche i KPI (Key Performance Indicators) necessari per riuscire a monitorare i progressi verso i propri obiettivi.

Definire keyword principali e argomenti



Identificare le keyword principali rilevanti per il proprio business e che si vuole posizionare nei motori di ricerca è necessario. Inoltre, bisogna assicurarsi che le parole chiave siano pertinenti al settore di riferimento e abbiano un volume di ricerca significativo. Successivamente, bisogna realizzare delle pagine pilastro dedicate a ciascuna parola chiave principale. Queste pagine dovrebbero essere approfondite, fornire contenuti di alta qualità e funzionare come punti di riferimento per le strategie SEO future.



Realizzare un audit dei contenuti del tuo sito



Effettuare un audit dei contenuti esistenti sul tuo sito web permette di verificare la qualità del testo, l'ottimizzazione delle keyword, la struttura delle informazioni e l'esperienza utente complessiva. Inoltre, bisogna identificare i contenuti che richiedono miglioramenti o aggiornamenti e pianificare come ottimizzarli per migliorare la loro visibilità nei motori di ricerca.



Ottimizzare la SEO on-page



Ottimizzare le pagine web per i motori di ricerca, implica l’assicurarsi della presenza di un titolo accattivante, una descrizione meta ben formulata e URL ottimizzati. Utilizzando le keyword in modo strategico nel testo, nei tag di intestazione e nelle immagini. Inoltre, bisogna migliorare l'esperienza utente, rendendo il sito web veloce, mobile-friendly e facile da navigare.



Risolvere i problemi di SEO tecnica



Prendersi cura dei dettagli tecnici che influenzano l'indicizzazione del tuo sito web implica: assicurarsi che il sito sia accessibile ai motori di ricerca, correggere gli errori di pagina, ottimizzare la struttura del sito e verificare che i collegamenti interni ed esterni siano funzionanti correttamente.



Implementare una strategia di link building



La creazione di un solido profilo di backlink è fondamentale per il successo di una strategia SEO. Cercare opportunità di ottenere link da siti web autorevoli e rilevanti al tuo settore può fare la differenza. Si possono attrarre backlink attraverso la creazione di contenuti di valore, partecipazione ad attività di guest blogging o richiedendo menzioni da influencer del settore.

Infine, bisogna sempre ricordarsi di monitorare regolarmente i progressi e analizzare i dati per capire cosa funziona e cosa può essere migliorato.

Utilizzando gli strumenti di analisi sarà possibile raccogliere informazioni sulle prestazioni del sito web e adattare la strategia di conseguenza. L'ottimizzazione dei motori di ricerca è un processo continuo, assicurandosi di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e pratiche raccomandate.