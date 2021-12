Autotrasporto, vi spiego perchè il costo Adblue è così aumentato

Riallacciandomi all’articolo della dottoressa Franchini pubblicato nelle scorse settimane , ritengo sia doveroso fare alcune precisazioni e soprattutto rivalutare l’immagine di coloro, come la nostra società Resnova srl (importatori esclusivi del prodotto AdBlue by Basf in Italia) ed altri, che da mesi si adoperano ad importare e distribuire il prodotto AdBlue con grande fatica ed impegno per non lasciare fermi i trasporti. Non vi è dubbio che la situazione di mercato abbia innescato una serie di speculazioni, come correttamente riportato dalla stessa dottoressa Franchini, ma le speculazioni non sono state fatte dai produttori ed importatori ma da “alcuni” operatori poco seri e da nuove realtà che si sono accaparrate le scorte di prodotto approfittando dello sgomento generato da molte notizie mal gestite dalla stampa che hanno aggravato la situazione di panico nei consumatori finali.Ma cerchiamo di dare un quadro dettagliato sulla situazione del prodotto.Molte aziende hanno accumulato molte riserve per garantire la loro domanda futura, ma cosa è successo veramente e perché? E quale sarà la situazione per il 2022?Cominciamo davvero questa volta dall'inizio della storia e da come viene prodotto AdBlue come parte della catena dell'ammoniaca e dell'urea. Il gas naturale è la materia prima del processo e il combustibile per soddisfare tutta la domanda di energia per il processo produttivo.La produzione di ammoniaca (NH3) dal gas naturale avviene facendo reagire il metano (CH4-gas naturale) con vapore e aria (steam-reforming), accoppiato alla successiva rimozione dell'acqua e dell'anidride carbonica (CO2) prodotta. I prodotti di questo processo sono idrogeno e azoto, che sono la materia prima per la sintesi principale dell'ammoniaca.Nel processo di sintesi dell'ammoniaca, sia l'azoto che l'idrogeno vengono compressi a una pressione alta per essere alimentati al reattore di sintesi (processo Haber-Bosch). L'ammoniaca prodotta viene quindi raffreddata per condensazione dell'ammoniaca per separare l'ammoniaca dagli altri gas.Dopo la produzione e lo stoccaggio dell'ammoniaca o direttamente in linea con il processo produttivo, viene prodotta l'urea (NH2CONH2) miscelando ammoniaca e anidride carbonica gassosa ad alta pressione e temperatura. I componenti di questa miscela vengono quindi separati, solitamente mediante strippaggio dell'ammoniaca gassosa seguita da anidride carbonica, per fornire urea.L'ultima parte del processo e quindi la produzione dell’AdBlue è semplice. Dal flusso di urea liquida si può produrre AdBlue con i seguenti processi:• Sintesi in linea (urea sciolta a caldo) dove all’urea liquida proveniente dell’impianto viene aggiunta in linea acqua demineralizzata fino al raggiungimento della giusta concentrazione del 32,5% (AdBlue prodotto per sintesi diretta dell'ammoniaca e di altissima qualità)• Scioglimento da mix di urea solida dove l’urea liquida viene inviata ad un trattamento successivo dedito alla produzione di granuli di urea (solidi) che vengono poi trasportati vicino agli utilizzatori finali dove vengono nuovamente miscelati con acqua calda in giusta concentrazione per produrre AdBlue (AdBlue ottenuto dalla miscelazione dell'urea solido)Senza entrare nei dettagli sulla qualità e sui rischi dei diversi processi di produzione di AdBlue, è chiaro che il gas naturale è il principale motore dei prezzi di ammoniaca, urea e AdBlue.È anche importante dire che nella catena del valore sopra descritta, l'urea è il prodotto principale - utilizzato stagionalmente durante il periodo fertilizzante (secondo e terzo trimestre dell'anno) - seguito dall’ammoniaca e dall’AdBlue.Negli ultimi mesi i prezzi del gas naturale sono aumentati notevolmente e di conseguenza tutti i suoi derivati ​​come ammoniaca, urea e AdBlue. A causa dei nuovi costi elevati del gas naturale e dei derivati ​​e della contrazione della domanda di urea nella debole stagione per i fertilizzanti, molti produttori hanno deciso di ridurre la produzione o interrompere la produzione per fare manutenzione, incidendo così anche sui volumi di produzione di AdBlue e ammoniaca. La riduzione dell'offerta unita all'aumento dei prezzi ha generato la paura degli operatori del mercato, che hanno iniziato a stoccare più prodotto del necessario aumentando i prezzi e accorciando l'offerta e la disponibilità di AdBlue.BASF come produttore e RESNOVA come distributore, a causa del loro impegno e responsabilità nei confronti dei loro clienti, hanno deciso di mantenere l'intera catena di produzione e distribuzione in funzione e hanno continuato a rifornire il mercato per supportare la domanda e ridurre la speculazione. I volumi sono stati dati in via preferenziale ai clienti storici in base alla loro precedente domanda mensile, liberando quantità per i nuovi clienti in difficoltà.Sono stati preferiti tutti i clienti a prezzi contrattuali, invece di seguire la speculazione e fornire nuovi clienti a prezzi spot elevati.In questa difficile situazione di mercato, è stato importante essere collegati con fornitori seri e avere contratti a lungo termine per acquistare AdBlue a prezzo di mercato e poter proseguire con l'attività.La disponibilità di AdBlue by BASF è stata garantita in questa difficile situazione a tutti i nostri grossisti, clienti diretti, OEM, stazioni di servizio, catene di supermercati a un prezzo equo e così continueremo a farlo.Ma cosa possiamo aspettarci nel 2022?Possiamo solo immaginare, e non è nemmeno facile farlo, ma ciò che è prevedibile è che i prezzi del gas naturale non diminuiranno e forse continueranno ad aumentare fino alla fine della stagione dei fertilizzanti, il che significa che dovremo far fronte ai prezzi elevati dell’AdBlue almeno fino alla fine del 2022.Sarà molto importante quindi avere contratti a lungo termine con produttori di AdBlue seri come BASF per garantire la disponibilità di AdBlue regolarmente.Per quanto ci riguarda “Avremo molta disponibilità di AdBlue, ma avremo bisogno di contratti a lungo termine con i nostri clienti per migliorare e ottimizzare la nostra logistica.I prezzi continueranno sicuramente a salire se il metano e l'elettricità continueranno a salire. L'importante è gestire il mercato con coscienza e responsabilità, regolamentando al meglio la logistica per evitare picchi di approvvigionamento e garantire un flusso costante di merci».