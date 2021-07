Camion precipita da un viadotto sull’A2: due morti

Ancora un incidente in autostrada che vede coinvolti mezzi pesanti. Un camion è precipitato dal viadotto Tenza dell’Autostrada del Mediterraneo A2 in direzione sud, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Due persone hanno perso la vita, il conducente del mezzo e il passeggero del mezzo pesante. Uno è rimasto incastrato tra le lamiere dell'autoarticolato, l'altro, sarebbe sbalzato fuori dal mezzo.A quanto risulta, il conducente del camion avrebbe perso il controllo dell'automezzo, sfondando il guardrail e precipitando dal viadotto Tenza. Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine, squadre Anas, 118 e vigili del fuoco.