'Il Governo ha deciso di fare cassa ancora una volta sulla pelle dei piccoli autotrasportatori – dichiara Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere, associazione di rappresentanza degli imprenditori dell’autotrasporto –. Eliminare la rateizzazione significa togliere ossigeno proprio a chi reinveste per lavorare meglio, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente'.Nel comparto dell’autotrasporto la vendita di un camion non è un’operazione speculativa. Il mezzo usato viene ceduto per acquistarne uno nuovo, più sicuro e meno inquinante. Fino ad oggi la possibilità di distribuire la tassazione su più esercizi consentiva di programmare l’investimento e di gestire la liquidità. Con la nuova norma si paga tutto e subito. 'Il vero danno non è l’imposta in sé, ma la sua concentrazione nell’anno dell’investimento. Si paga l’intera tassazione proprio nel momento in cui si sostiene l’anticipo, il leasing o il finanziamento del mezzo nuovo. È uno shock finanziario che colpisce la liquidità delle micro imprese e rallenta il rinnovo del parco veicolare.
'Legge di Bilancio: abolita rateizzazione plusvalenze. Colpo diretto ai piccoli autotrasportatori'
Cinzia Franchini (Ruote Libere): 'Un altro colpo ai piccoli autotrasportatori. Così si blocca anche il rinnovo dei camion'
'Il Governo ha deciso di fare cassa ancora una volta sulla pelle dei piccoli autotrasportatori – dichiara Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere, associazione di rappresentanza degli imprenditori dell’autotrasporto –. Eliminare la rateizzazione significa togliere ossigeno proprio a chi reinveste per lavorare meglio, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente'.Nel comparto dell’autotrasporto la vendita di un camion non è un’operazione speculativa. Il mezzo usato viene ceduto per acquistarne uno nuovo, più sicuro e meno inquinante. Fino ad oggi la possibilità di distribuire la tassazione su più esercizi consentiva di programmare l’investimento e di gestire la liquidità. Con la nuova norma si paga tutto e subito. 'Il vero danno non è l’imposta in sé, ma la sua concentrazione nell’anno dell’investimento. Si paga l’intera tassazione proprio nel momento in cui si sostiene l’anticipo, il leasing o il finanziamento del mezzo nuovo. È uno shock finanziario che colpisce la liquidità delle micro imprese e rallenta il rinnovo del parco veicolare.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Autostrade, la concessione resta: la De Micheli 'passa sul cadavere' di Di Maio
Green Pass nei trasporti, svolta dal ministero: ecco le prime deroghe
'Green pass e autotrasporto: è fallito come previsto blocco autostrade'
'No Green Pass, gli autotrasportatori non si fanno strumentalizzare'Articoli Recenti
Franchini (Ruote Libere): 'Divieto sorpasso Modena-Sassuolo: si può fare, ma Anas smetta di limitarsi ai divieti'
Fi-Pi-Li, Giannasi (Ruote Libere): 'Pedaggio ai tir soluzione ingiusta, costosa e irrealizzabile'
Autotrasporto, un altro anno amaro: Ruote Libere rinuncia alla quota associativa per il 2026
Franchini (Ruote Libere): 'Pedaggi e accise in aumento, Governo colpisce autotrasporto, tradimento senza alibi'