A Campogalliano tutti i colori della pasta con Giulia Volpe

E’ da aprile che nella nostra Provincia si aggira una novità, il Volpe_lab, ma cos’è esattamente?Il Volpe_lab è un laboratorio, a Campogalliano, che si occupa di preparazioni dolci e salate un po’ fuori dal comune, il tutto abbattuto e congelato, recapitato a casa o disponibile in alcuni punti vendita e pronto da gustare in ogni momento. Protagonista di questa nuova sfida gastronomica è Giulia Volpe, nota ristoratrice modenese.La prima cosa che salta all’occhio è l’arcobaleno di tortelloni che avvolge il tecno avventore approdato sulla pagina Instagram dell’attività. Rossi, gialli, neri, un vero tripudio di colori e soprattutto di sapori. Qui il tortellone viene trattato come una tela bianca, su cui sfogare la creatività di Giulia che propone ripieni alla tropea, gorgonzola e pere, Moretta di Vignola, Balsamico Tradizionale e crudo croccante, oltre a zucca, bieta, mortadella o porcini. Gli unici limiti sono stagionalità e qualità delle materie prime impiegate.Ci sono tanti altri prodotti interessanti, da cui traspaiono passione e ricerca per il proprio lavoro, ma l’altro punto di forza è sicuramente la capacità di creare veri e propri addobbi floreali sulle torte, di gran gusto sia per un compleanno, che per una cerimonia, oltre all’originalità della proposta relativa al finger food, così utile per piccoli rinfreschi nella sicurezza della propria casa. Da provare la cheesecake salata.L’attività è operativa da aprile. Un esempio anche per tanti giovani imprenditori decisi ad andare avanti in Italia, nel settore ristorativo, nel periodo storico contingente. Una sfida sicuramente non semplice, ma animata dalla voglia di cercare forme nuove di impresa reinventandosi nel modo migliore possibile.