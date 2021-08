Addio a Gianfranco D'Angelo, protagonista della tv spensierata anni 80

Lutto nel mondo del cinema e del teatro italiano. Gianfranco D'Angelo è morto questa notte al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto'. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, D'Angelo era nato a Roma nel 1936.Volto di una tv spensierata e divertente, ha fatto parte del gruppo del Bagaglino con Pippo Franco e ha recitato in molti film, a teatro e in televisione. E' stato uno dei protagonisti del programma cult Drive.Nel 1988 conduce su Italia 1 insieme a Ezio Greggio la prima stagione del programma Striscia la notizia. Inoltre, nello stesso periodo conduce i programmi Odiens e Televiggiù. Lascia due figlie, Daniela e Simona, entrambe attrici.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.