Modena, quattro giorni dedicati alla magia della Fiaba

Torna la manifestazione unica sul territorio nazionale per originalità e target di riferimento, nata da un progetto di Nicoletta Giberti, performer e regista teatrale che da anni indaga attraverso linguaggi eterogenei il genere 'Fiaba' con uno sguardo introspettivo, individuale e collettivo.
Un sentire profondo che si costruisce partendo dall'amore per sé, poi in relazione e insieme dalla comunicazione con il mondo della Natura fino a un dialogo rifugio (o soglia): l'Incanto d'amore - tema caratterizzante di questa dodicesima edizione - verrà approfondito per quattro giornate nei vari aspetti che consentono di rendere possibile quello che spesso la mente pensa impossibile, sciogliendo ogni resistenza all'amore, conducendoci alla versione più autentica di noi stessi.
Ad aprire il Festival giovedì sera sarà la mostra di Camilla Andreani a cura di Andrea Losavio.
E poi un ciclo di conferenze dedicate, che si svolgeranno a ingresso gratuito ogni sera presso l'Auditorium di Confesercenti Modena, una delle nuove collaborazioni tra il Festival e il quartiere. Tra gli altri, giovedì 11 settembre sarà protagonista il cooperante internazionale Antonio Graziano, che terrà una conferenza dal titolo: 'Storie che danno voce. Un cammino per tornare al cuore'. Venerdì 12 sarà la volta di 'Esiste l'incanto d'Amore o è una illusione? Dall'amore ideale all'incanto di un Tu reale', a cura della psicopedagogista psicoanalista Maria Grazia De Donatis, mentre sabato 13 il fondatore di Animal Talk Italia Andrea Contri tratterà de 'Incanto d'Amore come canale di ascolto'. 'L'Incanto della Co-creazione, quando l'amore si costruisce insieme' sarà invece il tema portato nella conferenza del coach, facilitatore, esperto di comunicazione nonviolenta e focusing Massimo Leoncini.
Come sempre ad affiancare le conferenze saranno performance - come 'AMORE: Incanto o scelta?', a cura di Vincenzo Picone e Michele Collina, che dialogheranno amabilmente intorno alla complessa semplicità dell'amore (giovedì 11 alle 21.30 presso l'Auditorium Confesercenti) - e workshop, come quello di impagliatura creativa a cura di
Inoltre, non mancheranno momenti musicali come il concerto della bravissima Gloria Turrini in arte G and the Doctor, che si terrà sabato sera nel cortile di El Milagro, o il 'Viaggio Sonoro' in cui condurrà i presenti Francesca Krnjak (domenica 14 alle 21.30 presso Progetto Lavoratorio).