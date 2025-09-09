Modena, quattro giorni dedicati alla magia della Fiaba

Narrazioni di fiabe - rigorosamente della tradizione - conferenze, performance, oltre a laboratori, momenti dedicati alla musica e altro ancora: tanti gli appuntamenti ideati ad hoc in programma per la dodicesima edizione del Festival della Fiaba, da giovedì 11 a domenica 14 settembre presso il circolo culturale Filatoio (via de' Bonomini 61/63) e in varie location del Quartiere Tempio.Torna la manifestazione unica sul territorio nazionale per originalità e target di riferimento, nata da un progetto di Nicoletta Giberti, performer e regista teatrale che da anni indaga attraverso linguaggi eterogenei il genere 'Fiaba' con uno sguardo introspettivo, individuale e collettivo.Un sentire profondo che si costruisce partendo dall'amore per sé, poi in relazione e insieme dalla comunicazione con il mondo della Natura fino a un dialogo rifugio (o soglia): l'Incanto d'amore - tema caratterizzante di questa dodicesima edizione - verrà approfondito per quattro giornate nei vari aspetti che consentono di rendere possibile quello che spesso la mente pensa impossibile, sciogliendo ogni resistenza all'amore, conducendoci alla versione più autentica di noi stessi.Ad aprire il Festival giovedì sera sarà la mostra di Camilla Andreani a cura di Andrea Losavio.L'appuntamento con la personale dell'artista realizzatrice anche della Locandina di questa edizione, è alle 19 presso il suggestivo spazio StArt60 di Marco e Luca Casartelli (la mostra sarà aperta fino al 14 settembre).E poi un ciclo di conferenze dedicate, che si svolgeranno a ingresso gratuito ogni sera presso l'Auditorium di Confesercenti Modena, una delle nuove collaborazioni tra il Festival e il quartiere. Tra gli altri, giovedì 11 settembre sarà protagonista il cooperante internazionale Antonio Graziano, che terrà una conferenza dal titolo: 'Storie che danno voce. Un cammino per tornare al cuore'. Venerdì 12 sarà la volta di 'Esiste l'incanto d'Amore o è una illusione? Dall'amore ideale all'incanto di un Tu reale', a cura della psicopedagogista psicoanalista Maria Grazia De Donatis, mentre sabato 13 il fondatore di Animal Talk Italia Andrea Contri tratterà de 'Incanto d'Amore come canale di ascolto'. 'L'Incanto della Co-creazione, quando l'amore si costruisce insieme' sarà invece il tema portato nella conferenza del coach, facilitatore, esperto di comunicazione nonviolenta e focusing Massimo Leoncini.Come sempre ad affiancare le conferenze saranno performance - come 'AMORE: Incanto o scelta?', a cura di Vincenzo Picone e Michele Collina, che dialogheranno amabilmente intorno alla complessa semplicità dell'amore (giovedì 11 alle 21.30 presso l'Auditorium Confesercenti) - e workshop, come quello di impagliatura creativa a cura diDenis Turci de Lapavera (sabato 13 dalle 14.00 alle 18.00 presso Progetto Lavoratorio) o di 'Voci in movimento', a cura di Francesca Krnjak (domenica 14 dalle 10.00 alle 13.00 presso Progetto Lavoratorio).Inoltre, non mancheranno momenti musicali come il concerto della bravissima Gloria Turrini in arte G and the Doctor, che si terrà sabato sera nel cortile di El Milagro, o il 'Viaggio Sonoro' in cui condurrà i presenti Francesca Krnjak (domenica 14 alle 21.30 presso Progetto Lavoratorio).