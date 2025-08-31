In Emilia è decollata definitivamente la Band “Stiloidi Lunari” con l’annuncio della prossima presentazione del secondo album “Verso Plutone” che segue l’EP di debutto “Lunatici Allunaggi”. Stiloidi Lunari sono quattro musicisti Modenesi con background differenti ma complementari e il risultato è un sound originale e potente, tra rock, blues, punk e hard rock, su testi in italiano che raccontano emozioni, storie vissute e notti sotto la luna piena.
Il nuovo album rappresenta una vera e propria versione 2.0 del progetto, più matura, ma sempre diretta e viscerale; il lavoro è stato recentemente preceduto dai due singoli 'Trita lancette' e 'Marcio Blues' anticipati live nel marzo scorso a “RadioAttiva Nonantola” nell’ambito del format settimanale “Bad Company _ Rock Music” che ogni lunedì ospita artisti che si esibiscono live. I due brani hanno scatenato il pubblico con oltre 10000 ascolti ognuno nel corso della prima settimana Con Denise alla voce, Michael alla chitarra, Leonardo al basso e Nik alla batteria, tutti artisti con alle spalle diverse esperienze musicali, gli “Stiloidi Lunari” hanno un unico scopo… raccontare e regalare emozione. Per sapere di più sulla loro musica e sul loro nome, ecco i prossimi concerti. Ancora una volta il mondo musicale Modenese stupisce con effetti speciali.
Modena, gli Stilodi Lunari decollano... Verso Plutone
Quattro musicisti Modenesi con background differenti ma complementari e il risultato è un sound originale e potente
