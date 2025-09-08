Vignola, teatro con '3 per Calvino' e concerto dei Cazale

Domenica 14 settembre dalle 12.30 il Circolo Arci Ribalta di Vignola propone un ricco programma che unisce teatro, musica e convivialità. La giornata prenderà il via alle 12.30 con “3 per Calvino”, un pranzo con intermezzi teatrali a cura del Gruppo Teatrale Riscaldamento a stento. Gli ospiti assisteranno a brevi messe in scena tratte da testi di Italo Calvino, uno degli autori più amati e influenti della letteratura italiana del Novecento. Un’occasione per celebrare lo scrittore a 40 anni dalla morte e riscoprirne l’attualità attraverso la dimensione scenica. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 339 2304655.

La giornata proseguirà alle 18.30 con il concerto dei Cazale, band post rock-jazz di Cesena che si distingue per un linguaggio sonoro innovativo, capace di mescolare atmosfere sperimentali e suggestioni melodiche. Una performance che promette di trasformare la serata in un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Stefano Soranna

