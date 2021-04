Addio a Shock G, leggenda hip-hop e fondatore dei Digital Underground

Greg Jacobs aka Shock G è scomparso a soli 57 anni per cause ancore ignote; fondatore e leader indiscusso dei Digital Underground, era nato per fare musica strepitosa. Lontano dal rap militante e devoto del maestro del P-Funk George Clinton, creò una miscela esplosiva di rap, funk e intrattenimento puro; le sue rime erano vicine alla perfezione, un flow unico e riconoscibile. Geniale invenzione il suo alter ego, Humpty Hump, personaggio col naso di Groucho Marx e la voce nasale di Slick Rick, ebbe un tale successo che apparve da solo nella leggendaria 'The Humpty dance' contenuta sempre in 'Sex packets' il primo fondamentale LP dei Digital Underground.Shock G era nato a New York ma si trasferì a Oakland, proprio l'atmosfera di quella città, cara a George Clinton, fu fondamentale. I Digital Underground volevano principalmente divertirsi e divertire il pubblico, riscoprite i loro dischi e gustatevi i loro video e le performance live che trovate in rete, i look improbabili di Humpty Hump e dello stesso Shock G. uno sconosciuto 2Pac si unì al gruppo ma la sua consapevolezza e la sua forte personalità lo allontanarono presto dai Digital Underground; Shock G e Money B lo supportarono con produzioni e collaborazioni, strepitosa quella in 'I get around'. Abbiamo perso un genio.