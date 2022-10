Amedeo di Savoia-Aosta, Modena ricorda

Sabato 22 ottobre, alle 18, si terrà in Corso Vittorio Emanuele II a Modena, presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, un ricordo di Amedeo di Savoia-Aosta, Medaglia d’Oro al Valor Militare e conosciuto come l’Eroe dell’Amba Alagi. Nel corso dell’evento si parlerà anche della storia dimenticata della Polizia dell’Africa Italiana, relatore il segretario provinciale del Sap, Ottorino Orfello. Apriranno il convegno Leonardo Rivalenti, Commissario Provinciale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e Paolo Rodolfo Carraro, presidente del Circolo Culturale “Raimondo Montecuccoli”. All’evento parteciperà anche il vicesindaco Giampietro Cavazza.

