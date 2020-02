'Coronavirus, negli alberghi modenesi situazione tranquilla'

E' una calma vigile, attenta, preoccupata ma fiduciosa in una soluzione positiva, quella mostrata da Amedeo Faenza, presidente Federalberghi Modena e Vicepresidente regionale della Federazione, rispetto alla situazione Coronavirus. Quello degli alberghi e di accoglie turisti da tutto il mondo, è un'osservatorio privilegiato rispetto agli effetti di una situazione in continua evoluzione e capace di incidere in modo radicale sul turismo.Ma qui, a Modena, forse anche per il periodo di pausa anche rispetto alle grandi manifestazioni turistiche regionali, la situazione è relativamente tranquilla. Almeno sotto l'aspetto dei dati oggettivi: 'Fino ad ora nessuna disdetta, non solo qui ma anche rispetto a quello che ho appurato da altri albergatori in provincia di Modena. Certo che il blocco degli aerei dalla Cina porta con sé un calo nelle prenotazioni ma su quelle esistenti non ci sono disdette'- ci conferma Faenza dal suo quartier generale dell'hotel Milano Palace, a Modena. 'I problemi importanti ci sono stati segnalati da Roma, ma qui no. Attendiamo con attenzione e fiduciosi l'evolversi della situazione, consapevoli degli effetti devastanti che il contagio potrebbe avere su un turismo che ogni anno conta 5 milioni e 300 mila presenze dalla Cina nel nostro Paese'