Bologna, gli Angelicus presentano l'album Approach

Domani, venerdì 4 novembre alle 19.30, al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo verrà presentato in prima assoluta l’album Approach (pubblicato nell’aprile di quest’anno dall’etichetta bolognese Improved Sequence) degli Angelicus, un’inedita formazione di figure storiche della musica di oggi: Dirk Dresselhaus (Schneider TM), Ilpo Väisänen (Pan Sonic), Zappi Diermaier (Faust) e John Duncan che è anche curatore del concerto.Werner “Zappi” Diermaier (1949), è uno dei membri fondatori dei Faust, un gruppo leggendario fondato a Wümme nel 1971, e divenuto istantaneamente una delle punte più radicali del cosiddetto movimento Krautrock e un’influenza decisiva su gruppi successivi come PIL, Throbbing Gristle e Einsturzende Neubauten, grazie al loro approccio senza compromessi a libera improvvisazione, dissonanze e uso sperimentale dell’elettronica. John Duncan è un artista e musicista statunitense.Ilpo Väisänen, nato in Finlandia nel 1963, ha formato nel 1993 insieme a Mika Vainio, il gruppo sinO che si è trasformato in Panasonic (più avanti costretti a cambiare nome in Pan Sonic su ingiunzione della società giapponese), emerso come uno dei progetti di maggior rilievo della musica elettronica degli anni ’90, con le sue rigorose esplorazioni di nuove possibilità di suono, timbro e struttura che mescolavano elementi di techno, dub e industrial utilizzando sintetizzatori, oscillatori e unità di effetti modificati e autocostruiti.