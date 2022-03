Bologna, prima assoluta per Guest room del chitarrista Francesco Serra

Oggi alle 19, sul palco del Teatro San Leonardo in via San Vitale a Bologna, Francesco Serra presenta in prima assoluta Guest Room, un progetto nato dall’intenzione di interpretare l’identità acustica di un luogo, proprio il Teatro San Leonardo – ex-chiesa a tre navate, originariamente annessa a un convento. Guest Room è il frutto di un lavoro di residenza che si è svolta nell’arco di un mese, durante il quale la disposizione a raggiera di sette microfoni sotto la volta della navata centrale ha permesso la ripresa del suono arricchito dalle rifrazioni delle superfici, ed è stato possibile fissare integralmente i segni di una presenza fisica nel luogo, senza escludere nessuno degli eventi acustici accidentali verificatisi nel corso della performance. I tre brani ricavati da questa esperienza si costituiscono, quindi, come proiezioni immateriali di un’architettura contesa tra intenzionalità e contingenza, e hanno dato vita a un album edito dall’etichetta i dischi di angelica.Ha eseguito le sue performance presso festival, musei e istituzioni nazionali e internazionali (Galleria Neon di Bologna, Netmage di Bologna, Quit Festival di Cagliari, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Museo MAN di Nuoro, AngelicA | Centro di Ricerca Musicale di Bologna). Si è esibito in diversi paesi europei condividendo il palco con musicisti del panorama rock nazionale e internazionale tra cui Three Second Kiss, Iosonouncane, Giant Sand, Om e Lee Ranaldo. Dal 2010 collabora con Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia per cui ha curato numerose sonorizzazioni dal vivo (tra cui Hollywood Home Movies, a cura dell’Academy Film Archive di Los Angeles, e Positano – reel 30B01, 1968, di Pierre Clémenti). Ha composto musiche per documentari realizzati con film d’archivio tra cui Il Treno va a Mosca di Ferrone/Manzolini, presentato nella sezione ufficiale del Torino Film Festival 2013, e Tutte le anime del mio corpo di Erika Rossi, in concorso a Visions Du Rèel 2017. Ha inoltre realizzato i videoclip per alcuni suoi brani (Heroes Feel Alone, 2005; Trees of Mint Pt.2, 2011; Torcia, 2017).