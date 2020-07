Boostology a Correggio, formidabile esperienza tra musica e silenzio

9 luglio 2020, Teatro Asioli di Correggio, prima data di Boostology, nuovo tour per Boosta all'interno del Festival Mundus. L'entrata in scena dell'artista torinese è un momento che i presenti non dimenticheranno più. Luci caldissime, pianoforte e tastiere al centro del palco come nello studio di casa. Il primo concerto dopo la quarantena dà emozioni che solo i presenti possono comprendere, tra i tavolini del bar dell'Asioli c'era una convivialità regolare, entrati in platea cambia tutto. Dopo i saluti e l'introduzione la musica coinvolge le persone, un flusso continuo, Boosta non si ferma mai, musica, silenzio e nient'altro. Mentre la passeggiata musicale procede, all'improvviso ti sorprendi a riconoscere una melodia oppure rimani coinvolto dai virtuosismi tecnici col pianoforte, il pubblico rispetta il silenzio, siamo tutti con occhi ed orecchi verso il palco. La colonna sonora della serata si interrompe all'improvviso, come quando la puntina del vinile si alza. Gli applausi del pubblico sono un'emozione vera, avevamo tutti voglia di una serata così. Un concerto per tornare alla magia della musica, comprendere l'importanza dell'arte, della bellezza, di uscire per assaporare qualcosa di unico. Anche Boosta fa i complimenti ai fans per uno dei più bei silenzi che abbia mai ascoltato.

Venerdì 17 luglio Boosta si esibirà al Castello Sforzesco di Milano per un evento unico organizzato in occasione della rassegna Estate Sforzesca 2020. Un'occasione speciale in cui Boosta passeggerà tra strumenti grandi e piccoli, tra suoni, canzoni e ispirazioni della sua memoria e della musica che ama. Ecco, invece, le prossime date di Boostology: 24 luglio - Verucchio (RN) - Verucchio Festival, 9 agosto - Codroipo (UD) - Villa Manin Estate, 15 settembre - Fiesole (FI) - Teatro Romano.



Stefano Soranna