Memoria Festival Mirandola, spettacolo Caterina

Una straordinaria Caterina Caselli è stata protagonista della serata di ieri del Memoria Festival in corso a Mirandola. Il “casco d’oro” della musica italiana, da anni affermata produttrice, ha richiamato un pubblico numerosissimo, confermando la forza del suo percorso artistico e umano. La giornata di sabato propone un programma altrettanto ricco, capace di intrecciare linguaggi diversi e di coinvolgere pubblici differenti.Dalle 21 la città si anima in più luoghi. Alla Tenda della Memoria il magistrato Stefano Vitelli dialoga con il giornalista Maurizio Bono nel confronto dal titolo La storia, la cronaca, il dubbio e il giudizio, un percorso tra responsabilità, interpretazione e complessità del racconto giudiziario. In contemporanea, nella Sala Ex Cassa di Risparmio, l’archeologo Marco Bruni accompagna il pubblico attraverso Le storie narrate dall’archeologia, un viaggio che unisce reperti e immaginazione.Alle 21.30, al Parco della Memoria, il narratore e critico musicale Sandro Cappelletto, insieme al violinista Marco Rizzi e al pianista Simone Soldati, rende omaggio a Mozart con Mozart, il fuoco della libertà, un intreccio di parole e musica dedicato alla forza creativa del compositore. Poco distante, nel Cortile Il Pico San Francesco, la studiosa Lina Bolzoni e la teologa Teresa Bartolomei, accompagnate dalla voce dell’attrice Marinella Manicardi, esplorano il potere evocativo della parola poetica con Poesia, magia, stupore.La giornata è pensata anche per bambini e ragazzi.Alle 11.15, sotto la Loggia dei Pico, giochi interattivi, attività di gruppo e quiz realizzati in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano aprono un percorso dedicato alla scoperta e alla curiosità. Nel pomeriggio, alle 17, Daniela Berti presenta i suoi albi illustrati – A cosa serve una ciliegia?, Dante, detective a quattro zampe, Facciamo una magia? – sempre alla Loggia dei Pico. Alle 18.30, al Gazebo degli Archi, Giovanni Colaneri propone Cerco la mia storia, un albo che invita i più giovani a interrogarsi sulla propria identità attraverso il potere delle narrazioni. La chiusura è affidata, alle 21, all’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, in dialogo con il direttore del Festival Giampaolo Ziroldi sul tema della bellezza e dello sguardo, nell’incontro La bellezza negli occhi.Il Festival proseguirà nei prossimi giorni con un parterre di ospiti che comprende, tra gli altri, Enrico Brizzi, Luca Cena, Francesca Crescentini, Guido Damini, Giovanni Grasso, Roberto Mercadini, Nicoletta Polla-Mattiot, Azzurra Rinaldi, Walter Siti, Serra Yilmaz e Paola Zannoner, confermando la vocazione del Memoria Festival a essere un luogo di incontro tra saperi, storie e sensibilità diverse.Foro: Comune di Mirandola