Memoria Festival Mirandola, spettacolo Caterina

Dalle 21 la città si anima in più luoghi. Alla Tenda della Memoria il magistrato Stefano Vitelli dialoga con il giornalista Maurizio Bono nel confronto dal titolo La storia, la cronaca, il dubbio e il giudizio, un percorso tra responsabilità, interpretazione e complessità del racconto giudiziario. In contemporanea, nella Sala Ex Cassa di Risparmio, l’archeologo Marco Bruni accompagna il pubblico attraverso Le storie narrate dall’archeologia, un viaggio che unisce reperti e immaginazione.
Alle 21.30, al Parco della Memoria, il narratore e critico musicale Sandro Cappelletto, insieme al violinista Marco Rizzi e al pianista Simone Soldati, rende omaggio a Mozart con Mozart, il fuoco della libertà, un intreccio di parole e musica dedicato alla forza creativa del compositore. Poco distante, nel Cortile Il Pico San Francesco, la studiosa Lina Bolzoni e la teologa Teresa Bartolomei, accompagnate dalla voce dell’attrice Marinella Manicardi, esplorano il potere evocativo della parola poetica con Poesia, magia, stupore.
La giornata è pensata anche per bambini e ragazzi.
Il Festival proseguirà nei prossimi giorni con un parterre di ospiti che comprende, tra gli altri, Enrico Brizzi, Luca Cena, Francesca Crescentini, Guido Damini, Giovanni Grasso, Roberto Mercadini, Nicoletta Polla-Mattiot, Azzurra Rinaldi, Walter Siti, Serra Yilmaz e Paola Zannoner, confermando la vocazione del Memoria Festival a essere un luogo di incontro tra saperi, storie e sensibilità diverse.
Foro: Comune di Mirandola