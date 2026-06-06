Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Memoria Festival Mirandola, spettacolo Caterina

Memoria Festival Mirandola, spettacolo Caterina

Tenda in piazza Costituente gremita per il Casco D'oro. Il programma di sabato

2 minuti di lettura
Una straordinaria Caterina Caselli è stata protagonista della serata di ieri del Memoria Festival in corso a Mirandola. Il “casco d’oro” della musica italiana, da anni affermata produttrice, ha richiamato un pubblico numerosissimo, confermando la forza del suo percorso artistico e umano. La giornata di sabato propone un programma altrettanto ricco, capace di intrecciare linguaggi diversi e di coinvolgere pubblici differenti.
Dalle 21 la città si anima in più luoghi. Alla Tenda della Memoria il magistrato Stefano Vitelli dialoga con il giornalista Maurizio Bono nel confronto dal titolo La storia, la cronaca, il dubbio e il giudizio, un percorso tra responsabilità, interpretazione e complessità del racconto giudiziario. In contemporanea, nella Sala Ex Cassa di Risparmio, l’archeologo Marco Bruni accompagna il pubblico attraverso Le storie narrate dall’archeologia, un viaggio che unisce reperti e immaginazione.
Alle 21.30, al Parco della Memoria, il narratore e critico musicale Sandro Cappelletto, insieme al violinista Marco Rizzi e al pianista Simone Soldati, rende omaggio a Mozart con Mozart, il fuoco della libertà, un intreccio di parole e musica dedicato alla forza creativa del compositore. Poco distante, nel Cortile Il Pico San Francesco, la studiosa Lina Bolzoni e la teologa Teresa Bartolomei, accompagnate dalla voce dell’attrice Marinella Manicardi, esplorano il potere evocativo della parola poetica con Poesia, magia, stupore.
La giornata è pensata anche per bambini e ragazzi.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Alle 11.15, sotto la Loggia dei Pico, giochi interattivi, attività di gruppo e quiz realizzati in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano aprono un percorso dedicato alla scoperta e alla curiosità. Nel pomeriggio, alle 17, Daniela Berti presenta i suoi albi illustrati – A cosa serve una ciliegia?, Dante, detective a quattro zampe, Facciamo una magia? – sempre alla Loggia dei Pico. Alle 18.30, al Gazebo degli Archi, Giovanni Colaneri propone Cerco la mia storia, un albo che invita i più giovani a interrogarsi sulla propria identità attraverso il potere delle narrazioni. La chiusura è affidata, alle 21, all’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, in dialogo con il direttore del Festival Giampaolo Ziroldi sul tema della bellezza e dello sguardo, nell’incontro La bellezza negli occhi.
Il Festival proseguirà nei prossimi giorni con un parterre di ospiti che comprende, tra gli altri, Enrico Brizzi, Luca Cena, Francesca Crescentini, Guido Damini, Giovanni Grasso, Roberto Mercadini, Nicoletta Polla-Mattiot, Azzurra Rinaldi, Walter Siti, Serra Yilmaz e Paola Zannoner, confermando la vocazione del Memoria Festival a essere un luogo di incontro tra saperi, storie e sensibilità diverse.

Foro: Comune di Mirandola
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Mostre a Modena: dopo De Chirico, il Comune punta su Doisneau e Hokusai

Mostre a Modena: dopo De Chirico, il Comune punta su Doisneau e Hokusai

Motor Valley, ecco il programma della ottava edizione

Motor Valley, ecco il programma della ottava edizione

'Storiche emozioni', all’ex Diurno di Modena il fotorealismo di Katia Mercurio che celebra la Motor Valley

'Storiche emozioni', all’ex Diurno di Modena il fotorealismo di Katia Mercurio che celebra la Motor Valley

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti E' la notte degli archivi: 14 ad accesso libero e gratuito a Modena

E' la notte degli archivi: 14 ad accesso libero e gratuito a Modena

'Caronte era un traduttore': incontro con Simona Brogli alla Ubik di Modena

'Caronte era un traduttore': incontro con Simona Brogli alla Ubik di Modena

Modena celebra il Made in Italy con 'Una storia italiana di moda e motori'

Modena celebra il Made in Italy con 'Una storia italiana di moda e motori'

Assedio 2026: a Modena torna il festival dedicato alle controculture urbane

Assedio 2026: a Modena torna il festival dedicato alle controculture urbane