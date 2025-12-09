Compagnia delle MoRe, a Casalgrande due serate da tutto esaurito per Grease

Sogni di un’estate passata, amori che nascono sulla spiaggia e la promessa di un nuovo anno scolastico tutto da vivere insieme. È l’energia senza tempo di Grease, il musical che ha fatto ballare intere generazioni.

Il 7 e 8 dicembre il Teatro De André di Casalgrande nel reggiano si è catapultato nella travolgente atmosfera degli anni ’50: gonne a ruota, giubbotti di pelle e il ritmo inconfondibile del rock’n’roll. Sul palco, messo in scena della Compagnia delle MoRe, la magia di Grease ancora una volta ha preso vita in uno spettacolo interamente cantato e suonato dal vivo. Il pubblico era presente: due date, due sold out.

Ma l'attività della Compagnia delle MoRe continua. La prossima produzione è Sister Act: dalla brillantina, costumi e colori audaci si passa ad un’atmosfera molto più… spirituale. E anche qui l’energia travolgerà.

Le date

13 SISTER ACT - Teatro Clerici - Brescia (BS)​

26 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena

27 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena

28 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena ​

31 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena





GENNAIO

1 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena

3 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena

4 SISTER ACT - MTeatro Michelangelo - Modena





FEBBRAIO​

21 SISTER ACT - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)

22 SISTER ACT - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)