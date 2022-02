Così Achille Lauro a Sanremo offende milioni di cristiani

Grande scandalo – con raccolta firme per petizione contro il cantante Achille Lauro – in seguito alla sua performance al Festival di Sanremo nella quale ha compiuto sul palcoscenico dell’Ariston il gesto simbolico del battesimo. Questo il testo inviato da alcuni cittadini all’Amministratore Delegato RAI, Carlo Fuortes e ad Alberto Barachini, presidente della Commissione di Vigilanza Rai: “La performance di Achille Lauro ha profondamente offeso me, la mia fede e quella di milioni di miei concittadini cristiani. Rimaniamo sconcertati della decadenza dei contenuti e degli ospiti promossi dal festival di Sanremo, il festival di tutti, finanziato con il canone di tutti! Ci aspettavamo un festival della canzone, ed invece ci siamo trovati costretti ad assistere all'ennesimo spettacolo blasfemo.Tutto ciò non è più tollerabile. Chiediamo che vengano presi immediati provvedimenti nei confronti del direttore artistico Amadeus e che Achille Lauro venga squalificato dal festival di Sanremo”.In quanto all’aspetto artistico in sé, chi vive d’arte e l’ha eletta a mestiere o passione sa che quando si ha veramente qualcosa da dire, non è necessario 'provocare', 'dissacrare'... questo è il mezzo di chi non ha nulla da proporre e inganna il pubblico e se stesso. Prendete ad esempio “The field of Dead”, dalla cantata “Alexander Newskij” di Prokof’ev, solo per citare un esempio di musica d’uso, costruita per l’immagine, per l’omonimo film di Eisenstaein: orchestra rarefatta, principalmente archi, una melodia semplice... poche note... eppure tu percepisci la disperazione di una giovane donna che cammina sul campo di battaglia alla ricerca del suo amato e sperare che, seppure ferito, sia ancora in vita. In questo caso abbiamo la genialità di un compositore e il suo sincero sentire; nel caso di Achille Lauro, dite voi…