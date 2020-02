Caso Schlein, lobbismo e ostentazione fanno male all'omosessualità

Con quel 'non sono bigotto, ma..' riferito al coming out di Elly Schlein, Sabattini s'è attirato l'ira di tutto il suo partito, l'odio della sinistra intera e il compatimento di quella parte del centrodestra che vede ancora gli ex DC come traditori.Questo è quanto accade, immancabilmente, ogni qualvolta si osi anche solo sfiorare il tema dell'omosessualità. Ma il bello è che stavolta l'omosessualità non è il fulcro della questione, ma solo il catalizzatore: perché la Schlein punta in alto e cerca concetti forti. E il concetto che ha voluto riesumare, nell'intervista dalla Bignardi , è quello dell'ideologia della libertà sessuale di matrice sessantottina: di aver 'amato tanti uomini e amato tante donne' - con quel 'tanti' ben sottolineato - per giungere a un amore, quello attuale, che 'durerà finché lei mi sopporta'.. Tutt'altro.Ma chiunque in quello studio avesse anche solo osato borbottare 'un po' frivola 'sta ragazza, che comunque ha 35 anni' avrebbe inevitabilmente fatto un frontale contro il tram dell'antiomofobia. Un po' come con Achille Lauro.Ma che dopo un paio di baci in bocca al suo manager, e sguardi profondi e assenti, potrebbe essere già in nomination per il nobel della pace.Avremmo scritto volentieri anche di politica. Ricordando a Sabattini che gli ex DC sono finiti nel centrosinistra, dopo tangentopoli, solo ed esclusivamente per avere delle poltrone.. E che devono invece essere grati a Dio se la sinistra ci ha messo 25 anni prima di capire che quelle poltrone può tranquillamente tenersele. E che di Renzi, Calenda e compagnia orante, sempre pronti a mettere tutto inutilmente in discussione, può fare a meno la politica intera.E speriamo che qualcuno ci rifletta un po' più profondamente della Schlein.