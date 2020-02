L'outing della vicepresidente Regione Schlein: 'Sto con una ragazza e sono felice'

Oggi alle 12ufficializzerà la sua promozione a vicepresidente della Regione Emilia Romagna e ieri a L'Assedio di Daria Bignardi,ha fatto outing sulla sua sessualità. 'Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata però faccio un’eccezione: sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta', ha detto la vice di Bonaccini.Ricordiamo che pochi giorni fa la Schlein ha partecipato a un evento promosso dalla Rete Lgbt contro il ritorno, sulla carta d'identità, alla dicitura di 'padre' e 'madre' voluta dall'ex ministro Salvini.