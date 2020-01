'No dicitura padre e madre su carta identità': evento con Elly Schein

Sarà la neo consigliera regionale di Emilia Romagna Coraggiosa, nonchè recordwoman di preferenze e possibile nuova assessore regionale,l'ospite principale della serata di lunedì 3 febbraio su 'Omofobia e unioni civili' che si terrà a Bologna. Al Kinodromo Europa Cinema verrà proiettato dalle 21.15 il film-documentario di Fabio Leli, 'L'Unione falla forse'.

Ospiti speciali della serata, oltre al regista Fabio Leli e alla consigliera Elly Schlein, saranno Franco Grillini, Cathy La Torre e Sergio Lo Giudice, i quali, dopo la proiezione del film, saranno protagonisti di un dibattito con il pubblico.



'Protagoniste della pellicola due famiglie omogenitoriali, una coppia di ragazzi pugliesi con due bambini e due donne palermitane con la loro figlia. La vita tranquilla e serena delle due famiglie, così simile a tante altre, viene interrotta dalle interviste ad esponenti di partiti e movimenti vicini al Family Day e al recente Congresso delle Famiglie di Verona, tra cui Mario Adinolfi, Gianfranco Amato, Silvana de Mari e Massimo Gandolfini, che espongono liberamente le proprie bizzarre idee sull'introduzione della legge, sul tema dell'omofobia e sull'omosessualità' - si legge in una nota.

'Il film si impone come un importante documento d'attualità, a causa della crescita esponenziale dei movimenti ProLife di stampo cattolico estremista nonché della loro ascesa politica, grazie all'exploit dei partiti di destra che li hanno accolti nelle loro fila (l'ex ministro della Famiglia Fontana e il senatore Pillon, entrambi membri del Family Day, ne sono un chiaro esempio) - continua la nota -. Ma anche per il crescente bisogno di riconoscimenti giuridici che le famiglie omogenitoriali chiedono a gran voce e a cui a volte solo la magistratura concede l'approvazione, a causa del taglio della Stepchild Adoption dalla legge sulle unioni civili del 2016 e del recente ritorno, sulla carta d'identità, alla dicitura di 'padre' e 'madre' imposta dall'ex ministro Salvini'.



L'evento ha il patrocinio di Amnesty International, Associazione Famiglie Arcobaleno, Cgil Nuovi Diritti ed è promosso da Uaar Bologna, Cassero Lgbti Center, Agedo Nazionale, Rete Genitori Rainbow, I Sentinelli di Bologna e Bologna Pride.