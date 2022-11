Diabolik - Ginko al Victoria, giovedì la prima col regista

Antonio Manenti alla proiezione delle 20,30

Giovedì 24 novembre alle ore 20:25 prima della proiezione del film Diabolik - Ginko all'attacco, sarà presente in sala per un saluto al pubblico il regista Antonio Manetti dei Manetti Bros.



Trama

Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell'astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg.





