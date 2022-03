'Do we need compass?'. Domani al Teatro San Leonardo di Bologna

Do we need a new compass? è un progetto di circuitazione di nuovi autori europei concepito in collaborazione tra tre ensemble, FontanaMIXensemble (Italia), Birmingham Contemporary Music Group (Regno Unito) e il Das Neue Ensemble Hannover (Germania), che verrà presentato in prima assoluta domani, giovedì 10 marzo al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo. L’evento consiste in una “maratona” con tre diversi programmi dei tre ensemble coinvolti, che si esibiranno a partire dalle 18: aprirà la serata il FontanaMIXEnsemble, seguito dal Birmingham Contemporary Music Group (alle 20) e dal Das Neue Ensemble Hannover (alle ore 22.00). Durante la serata verranno eseguite sette prime assolute commissionate dal FontanaMIXensemble, oltre a composizioni dell’ultimo decennio di nuovi autori, e tre omaggi a nomi storici del panorama contemporaneo come Franco Donatoni, Salvatore Sciarrino e Fausto Romitelli.Nel 2014 ha inaugurato il Festival Nuove Musiche del Teatro Massimo di Palermo eseguendo il Vortex temporum di Gérard Grisey.Oltre che da Francesco La Licata, FontanaMIX è stato diretto da Yoichi Suiyama e Marco Angius, e ha collaborato con molti artisti quali il mezzosoprano Monica Bacelli, i soprani Valentina Coladonato e Livia Rado, il basso Nicholas Isherwood, il baritono Roberto Abbondanza, i pianisti Mauro Castellano, Fabrizio Ottaviucci e Andrea Rebaudengo, i violoncellisti Frances-Marie Uitti e Francesco Dillon, la flautista Annamaria Morini, il violinista Paolo Chiavacci, i fisarmonicisti Claudio Jacomucci e Corrado Rojac, il contrabbassista e compositore Stefano Scodanibbio, la chitarrista Elena Casoli, il coreografo Luca Veggetti.Ha collaborato con l’ensemble Accroche Note realizzando un gemellaggio culturale fra le città di Strasburgo e Bologna, con programmi dedicati a Bruno Maderna (2014) e a Franco Donatoni (2016) nei quali i due ensemble hanno anche suonato insieme.Nell'ambito del progetto EXITIME, FontanaMIX dedica ogni anno un ritratto ad una importante figura del panorama compositivo internazionale: Sylvano Bussotti, Fausto Romitelli, Kaija Saariaho, Salvatore Sciarrino, Wolfgang Rihm, Jonathan Harvey, Georg Crumb, Tristan Murail, Sofia Gubaidulina, Ivan Fedele, Alessandro Solbiati.Nel 2020 FontanaMIX ha realizzato per la Biennale di Venezia Sette canzoni per Bruno un concerto/documentario dedicato ai 100 anni della nascita di Bruno Maderna. Tra le attività del 2021, l’ensemble ha eseguito Infinito Nero di Salvatore Sciarrino in una messa in scena di Luca Veggetti e la prima esecuzione italiana di Solstices di G. F. Haas.