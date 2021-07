Domani a Castelnuovo arriva il post punk col libro Shock antistatico

Tra la fine degli anni ’70 e l'inizio degli anni ’80 l'Italia visse un'originale scena musicale 'post-punk' raccontata nel libro di Stefano Gilardino 'Shock antistatico' (Goodfdellas) e presentato domani al Parco Lennon di Castelnuovo Rangone. Con l'autore milanese ci saranno 'Wilko' Zanni dei Rats e Fabrizio Tavernelli alla chitarra che eseguirà in versione semiacustica alcuni brani di quel fecondo periodo della musica italiana. Una stagione irripetibile raccontata e suonata dai protagonisti.Inizio alle 21, presenta la serata Marcello 'Targi' Parmeggiani.Tutta Italia fu interessata da quell’onda, prendendo spunto dal suono di Joy Division, The Pop Group, PIL, Bauhaus e Human League, centinaia di band uscirono orgogliosamente dalle sale prova, formando una scena nazionale ricca di talento. Troppo facile ricordare solamente Diaframma, Litfiba, Denovo, Pankow, Jo Squillo Eletrix e Gaznevada, dietro a cui si muovevano nomi meno conosciuti, ma altrettanto interessanti e degni di (ri)scoperta. Shock antistatico racconta cosa è successo in quel quinquennio che ha lasciato in eredità band e dischi indimenticabili, puntualmente collezionati (e ristampati) ancora oggi.