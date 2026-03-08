Fabio de Luigi torna al Victoria: incontro con il pubblico in sala per 'Un bel giorno'

Lunedì 9 marzo il Cinema Victoria di Modena ospiterà un appuntamento speciale per gli appassionati di cinema e per i fan di Fabio De Luigi. L’attore e regista sarà infatti presente in sala per salutare il pubblico prima della proiezione delle 20:00, tappa modenese del tour di presentazione del suo nuovo film Un bel giorno.





La serata offrirà agli spettatori l’occasione di incontrare De Luigi dal vivo e ascoltare direttamente dalla sua voce qualche curiosità sul film, girato dopo una lunga pausa dalla regia e già molto atteso dal pubblico.





Un bel giorno racconta la storia di Tommaso, un uomo rimasto vedovo che ha cresciuto da solo le sue quattro figlie, mettendo per anni la famiglia al centro di ogni scelta. Solo quando le ragazze, ormai adulte, lo spingono a dedicare un po’ di tempo anche a sé stesso, Tommaso trova il coraggio di riaprire la porta ai sentimenti. L’incontro con Lara, donna brillante e piena di vita, sembra segnare l’inizio di una nuova fase. Ma entrambi custodiscono una verità che temono di rivelare: anche Lara è una madre single, con tre figli adolescenti e le stesse fragilità che Tommaso cerca di nascondere.





Tra entusiasmi, esitazioni e responsabilità familiari che si intrecciano, i due protagonisti si ritrovano a costruire un legame che va oltre la semplice attrazione.

Nel caos tenero e imprevedibile delle loro vite, scopriranno che l’amore maturo non riguarda solo due persone, ma la possibilità – e il coraggio – di unire due famiglie.

L’incontro al Cinema Victoria rappresenta dunque un’occasione preziosa per entrare nel cuore del film e conoscere da vicino il suo protagonista.





Nella foto, Fabio de Luigi tra il pubblico del Victoria in una precedente presenza in sala