Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fabio de Luigi torna al Victoria: incontro con il pubblico in sala per 'Un bel giorno'

Fabio de Luigi torna al Victoria: incontro con il pubblico in sala per 'Un bel giorno'

L'attore e regista sarà presente alla proiezione serale

2 minuti di lettura

Lunedì 9 marzo il Cinema Victoria di Modena ospiterà un appuntamento speciale per gli appassionati di cinema e per i fan di Fabio De Luigi. L’attore e regista sarà infatti presente in sala per salutare il pubblico prima della proiezione delle 20:00, tappa modenese del tour di presentazione del suo nuovo film Un bel giorno.


La serata offrirà agli spettatori l’occasione di incontrare De Luigi dal vivo e ascoltare direttamente dalla sua voce qualche curiosità sul film, girato dopo una lunga pausa dalla regia e già molto atteso dal pubblico.


Un bel giorno racconta la storia di Tommaso, un uomo rimasto vedovo che ha cresciuto da solo le sue quattro figlie, mettendo per anni la famiglia al centro di ogni scelta. Solo quando le ragazze, ormai adulte, lo spingono a dedicare un po’ di tempo anche a sé stesso, Tommaso trova il coraggio di riaprire la porta ai sentimenti. L’incontro con Lara, donna brillante e piena di vita, sembra segnare l’inizio di una nuova fase. Ma entrambi custodiscono una verità che temono di rivelare: anche Lara è una madre single, con tre figli adolescenti e le stesse fragilità che Tommaso cerca di nascondere.


Tra entusiasmi, esitazioni e responsabilità familiari che si intrecciano, i due protagonisti si ritrovano a costruire un legame che va oltre la semplice attrazione.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Nel caos tenero e imprevedibile delle loro vite, scopriranno che l’amore maturo non riguarda solo due persone, ma la possibilità – e il coraggio – di unire due famiglie.

L’incontro al Cinema Victoria rappresenta dunque un’occasione preziosa per entrare nel cuore del film e conoscere da vicino il suo protagonista.


Nella foto, Fabio de Luigi tra il pubblico del Victoria in una precedente presenza in sala

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Modena, lo sproloquio di Sandrone: dai rifiuti, al vescovo, al Pavarotti scippato: nessun accenno agli scandali Amo e Fondazione

Modena, lo sproloquio di Sandrone: dai rifiuti, al vescovo, al Pavarotti scippato: nessun accenno agli scandali Amo e Fondazione

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Modena, Tondelli rivive sullo schermo: proiezione speciale allo Spazio Arena

Modena, Tondelli rivive sullo schermo: proiezione speciale allo Spazio Arena

“Talking About Memories” a Vignola: le artiste che hanno cambiato la musica

“Talking About Memories” a Vignola: le artiste che hanno cambiato la musica

Davide Tonelli Galliera: da bambino zero al racconto di un uomo di oggi

Davide Tonelli Galliera: da bambino zero al racconto di un uomo di oggi

MusicalVoto, terzo fine settimana del Festival Organistico

MusicalVoto, terzo fine settimana del Festival Organistico