Festival Mundus 2025: trent’anni di musica senza confini

Il Festival Mundus taglia il traguardo dei trent’anni con un’edizione celebrativa che riunisce, per la prima volta, alcune delle voci più originali della scena world, jazz, soul e folk mondiale. Promossa da Ater Fondazione, la rassegna conferma il proprio ruolo di ponte culturale tra continenti, generi e culture: dal 1995 ad oggi ha accolto oltre 3.000 artisti e prodotto circa 900 concerti, plasmando un mosaico sonoro che racconta la ricchezza della diversità musicale.

Sedici concerti dal 30 giugno al 1° agosto nei territori di Carpi, Casalgrande, Correggio, Reggio Emilia, Scandiano e, per la prima volta, Sorbolo Mezzani (PR). I luoghi scelti – dai Chiostri di San Pietro al Cortile del Palazzo dei Principi, fino alla piazza di Sorbolo Mezzani – coniugano bellezza architettonica e acustica naturale.

Qualche nome? Mandé Sila Quartet con Habib Koité (prima nazionale, 30 giugno, Reggio Emilia) apre la rassegna alla world music africana contaminata da blues e jazz. Le regine del soul contemporaneo IZO FitzRoy (7 luglio, Reggio Emilia) e Adi Oasis (14 luglio, Reggio Emilia) debuttano a Mundus con i nuovi album A Good Woman e Lotus Glow. Judith Hill, nella foto, (28 luglio, Reggio Emilia) porta Letters from a Black Widow, mentre la chitarra cosmopolita di Dominic Miller (8 luglio, Casalgrande) risuonerà nelle Scuderie di Villa Spalletti. Tra le nuove scoperte: la trombettista catalana Alba Armengou (15 luglio, Correggio), l’eclettica scozzese Emma Morton (3 luglio, Correggio) e la poliedrica Joan Thiele (2 luglio, Carpi). Spazio anche alla narrazione: Danilo Rea rende omaggio a Billie Holiday con la voce narrante di Barbara Bovoli (24 luglio, Scandiano); la giornalista Concita De Gregorio dialoga con la cantautrice Erica Mou (31 luglio, Scandiano). Gran finale l’1 agosto a Sorbolo Mezzani con Carmen Souza, definita “la Ella Fitzgerald capoverdiana”, e il suo nuovissimo progetto Port’Inglês.

Stefano Soranna