Festivalfilosofia 2025 e Paideia: svelato il programma della tre giorni di Modena

Dal 19 al 21 settembre 2025 torna festivalfilosofia, una delle manifestazioni culturali più attese del panorama italiano. L’edizione numero venticinque sarà dedicata al tema “paideia”, concetto cardine della tradizione filosofica, che evoca l’idea di formazione integrale dell’essere umano. Le città di Modena, Carpi e Sassuolo si trasformeranno, ancora una volta, in un grande laboratorio a cielo aperto del pensiero contemporaneo, con oltre 150 appuntamenti gratuiti tra lezioni magistrali, mostre, spettacoli, attività per bambini e cene filosofiche.



Il cuore del festival saranno 56 lezioni magistrali e dibattiti, ospitati in piazze e cortili delle tre città. Quest’anno l’attenzione si concentra sulle trasformazioni nei processi educativi, sulle relazioni intergenerazionali e sull’evoluzione dello statuto della conoscenza nell’era digitale. La paideia, intesa come progetto educativo complessivo, sarà indagata in tutte le sue dimensioni: dal sapere ai valori, dalla trasmissione culturale alla relazione tra individuo e collettività.

L’edizione 2025 conferma la presenza di grandi protagonisti della filosofia e del pensiero contemporaneo, molti dei quali hanno segnato la storia stessa del festival. Tra questi: Massimo Cacciari, Barbara Carnevali, Umberto Curi, Ivano Dionigi, Roberto Esposito, Maurizio Ferraris, Simona Forti, Umberto Galimberti, Michela Marzano, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati, Chiara Valerio, Nicla Vassallo e Marcello Veneziani.Non mancheranno figure provenienti da altri ambiti della cultura e della comunicazione, come Stefano Massini, Alessandro Bergonzoni, Paolo Di Paolo, Telmo Pievani e Riccardo Staglianò, capaci di proporre riflessioni filosofiche in forma narrativa o d’inchiesta.Ben 24 saranno le “prime volte”, con nomi di rilievo del panorama culturale internazionale. Tra questi: James Boyle, Luciano Canova, Ernesto Galli Della Loggia, Marina Garcès, Daniel Innerarity, Mario Isnenghi, Catherine König-Pralong, Sybille Krämer, Nicola Lagioia, Raffaele Mantegazza, Mauro Piras e Donald Sassoon.