Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fiorano: Inizia domenica Ennesimo Film Festival

Fiorano: Inizia domenica Ennesimo Film Festival

Partenza ricca di ospiti: domenica Greta Scarano, martedì Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli. L’ingresso è gratuito.

2 minuti di lettura

È tutto pronto: inizia domani Ennesimo Film Festival, la rassegna dedicata al cortometraggio - centocinquanta saranno complessivamente quelli proiettati - e alla cultura dell’audiovisivo che fa casa base a Fiorano Modenese e che proseguirà fino al 3 maggio. Domani, domenica 26 aprile al Teatro Astoria, un’apertura d’eccezione: alle 16 la proiezione del film “La vita da grandi” alla presenza della regista Greta Scarano, che incontrerà il pubblico in un Q&A al termine della visione; Scarano è stata premiata con il Nastro d'argento alla migliore regista esordiente. In serata, alle 21, spazio alla selezione “Affari di Famiglia”, con la prima votazione popolare per l’assegnazione del Premio Città di Fiorano. Lunedì 27 aprile alle 20.30 “Fuorifuoco & Festa dello Sport di Fiorano”, serata che unisce cinema e territorio, con proiezioni, votazioni e la premiazione delle eccellenze sportive cittadine. Martedì 28 aprile il Teatro Astoria ospiterà alle 20.45 “Il rapimento di Arabella”, introdotto dalla regista Carolina Cavalli e dall’attrice Benedetta Porcaroli. L’ingresso alle iniziative di Ennesimo Film Festival è libero e gratuito.

 

'Ennesimo Film Festival apre domani e lo fa con un programma che dimostra tutta la vitalità di una manifestazione ormai radicata nel territorio. Centocinquanta cortometraggi, ospiti d’eccezione, proiezioni, votazioni popolari e la premiazione delle eccellenze sportive cittadine: otto giorni intensi, dal 26 aprile al 3 maggio, con casa base al Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Ennesimo è un festival che appartiene a tutti, e per questo abbiamo scelto anche quest’anno di non prevedere alcun biglietto', sottolinea Federica Ferro, presidente di Tilt, associazione che organizza il festival.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Concerto per i 50 anni di carriera di Vasco, il sindaco di Modena: 'Noi ci siamo, non c'è Modena senza Vasco'

Concerto per i 50 anni di carriera di Vasco, il sindaco di Modena: 'Noi ci siamo, non c'è Modena senza Vasco'

Caparezza annullato l'incontro di oggi all'Arena di Modena

Caparezza annullato l'incontro di oggi all'Arena di Modena

Il ritorno di Pierini a Modena dopo la lite con Muzzarelli: ennesimo schiaffo di Mezzetti al suo predecessore

Il ritorno di Pierini a Modena dopo la lite con Muzzarelli: ennesimo schiaffo di Mezzetti al suo predecessore

Modena, domani in piazza Grande risuonano le canzoni di Gino Paoli

Modena, domani in piazza Grande risuonano le canzoni di Gino Paoli

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Elogio della tracotanza, il coraggio di percorrere la strada dell'eresia

Elogio della tracotanza, il coraggio di percorrere la strada dell'eresia

Zocca Vasco live 2026: terza edizione dopo i mille iscritti in due anni

Zocca Vasco live 2026: terza edizione dopo i mille iscritti in due anni

Ago Modena, in mostra le 'visioni necessarie' delle fotografe italiane

Ago Modena, in mostra le 'visioni necessarie' delle fotografe italiane

Vignola, concerto di Andrea Chimenti in occasione dei 40 anni di carriera

Vignola, concerto di Andrea Chimenti in occasione dei 40 anni di carriera