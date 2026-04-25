Fiorano: Inizia domenica Ennesimo Film Festival

È tutto pronto: inizia domani Ennesimo Film Festival, la rassegna dedicata al cortometraggio - centocinquanta saranno complessivamente quelli proiettati - e alla cultura dell’audiovisivo che fa casa base a Fiorano Modenese e che proseguirà fino al 3 maggio. Domani, domenica 26 aprile al Teatro Astoria, un’apertura d’eccezione: alle 16 la proiezione del film “La vita da grandi” alla presenza della regista Greta Scarano, che incontrerà il pubblico in un Q&A al termine della visione; Scarano è stata premiata con il Nastro d'argento alla migliore regista esordiente. In serata, alle 21, spazio alla selezione “Affari di Famiglia”, con la prima votazione popolare per l’assegnazione del Premio Città di Fiorano. Lunedì 27 aprile alle 20.30 “Fuorifuoco & Festa dello Sport di Fiorano”, serata che unisce cinema e territorio, con proiezioni, votazioni e la premiazione delle eccellenze sportive cittadine. Martedì 28 aprile il Teatro Astoria ospiterà alle 20.45 “Il rapimento di Arabella”, introdotto dalla regista Carolina Cavalli e dall’attrice Benedetta Porcaroli. L’ingresso alle iniziative di Ennesimo Film Festival è libero e gratuito.

'Ennesimo Film Festival apre domani e lo fa con un programma che dimostra tutta la vitalità di una manifestazione ormai radicata nel territorio. Centocinquanta cortometraggi, ospiti d’eccezione, proiezioni, votazioni popolari e la premiazione delle eccellenze sportive cittadine: otto giorni intensi, dal 26 aprile al 3 maggio, con casa base al Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Ennesimo è un festival che appartiene a tutti, e per questo abbiamo scelto anche quest’anno di non prevedere alcun biglietto', sottolinea Federica Ferro, presidente di Tilt, associazione che organizza il festival.