Francesco Benozzo vince il premio Genius Loci

Per la sua attività di poeta e per la sua capacità e determinazione nel farsi testimone coerente e luminoso di un pensiero dissidente

Il modenese Francesco Benozzo ha vinto il premio Genius Loci, consegnatogli a Catania dal regista e poeta Giancarlo Cutrona, prima di un'acclamata performance poetica dello stesso Benozzo a Palazzo Biscari, all’interno dell’importante festival “La Culturale. Pensiero critico in movimento”. Il riconoscimento gli è stato atttibuito per la sua attività di poeta e per la sua capacità e determinazione nel farsi testimone coerente e luminoso di un pensiero dissidente in questi anni oscuri.





