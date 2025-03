Gli uomini pesce: Wu Ming 1 presenta il suo nuovo romanzo a Vignola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giovedì 3 aprile il Circolo Arci Ribalta di Vignola ospita la presentazione del romanzo 'Gli uomini pesce' (Einaudi) di Wu Ming 1. La serata vedrà l'autore in dialogo con Ivano Gorzanelli, con letture a cura di Marco Manfredi. 'Gli uomini pesce' è una saga potente e suggestiva, in cui la storia si intreccia indissolubilmente con le vicende dei protagonisti. Il romanzo rende omaggio al Grande Fiume e alle terre che lo circondano, restituendo al lettore una narrazione epica, densa di avventure, amori e sogni, ma anche di incubi e tensioni. Con il suo stile inconfondibile, Wu Ming 1 offre un affresco magistrale capace di trasportare il lettore in un mondo al tempo stesso reale e mitico. L'incontro avrà inizio alle ore 21 e sarà un'occasione unica per approfondire il romanzo direttamente con l'autore. L'ingresso è gratuito.

Stefano Soranna