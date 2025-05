Sesta edizione in sei comuni: torna più grande il Festival della Giustizia Penale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Glocal: la sesta edizione del Festival della Giustizia Penale fa riemergere alla mente un termine usato in passato e dimenticato che unisce in una unica espressione, una dimensione globale e, appunto, locale.



Dal 15 al 18 maggio il Festival che fin dalla sua prima edizione ha assunto un rilievo nazionale, porterà in provincia di Modena un fitto calendario di incontri e dibattiti dedicati al tema centrale di quest’anno: 'Le verità della giustizia penale'. Un appuntamento che, pur confermando un respiro nazionale e internazionale, amplia quest’anno il proprio raggio d’azione a lvello locale, appunto, abbracciando dal fulcro del capoluogo l'intero territorio provinciale. Da Pavullo, già coinvolta negli scorsi anni, a Mirandola, il comune di riferimento dell'area nord. Passando per Carpi, Sassuolo, Formigine e Fiorano.



La presentazione ufficiale del festival si è svolta questa mattina presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ed è stata condotta da Guido Sola, Presidente del Festival della Giustizia Penale, e Luca Luparia Donati, Direttore Scientifico del Festival che ha esposto nel dettaglio il programma.Tra i relatori di spicco previsti in questa edizione figurano:criminologa, che parlerà del tema della genitorialità e delle baby gang presso l’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine.scrittore ed ex magistrato, in dialogo con Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, alla Florim Gallery di Fiorano.ex vicepresidente del Parlamento Europeo coinvolta nel caso Qatargate, che interverrà a Modena.ex sindaco di Riace, protagonista di un incontro pubblico a Palazzo Pio di Carpi.

ex calciatore della Juventus, che racconterà la sua vicenda presso Palazzo Vischi di Mirandola, segnando un momento significativo per la città.A sottolineare il coinvolgimento di Mirandola, che sarà presto il centro della nuova edizione anche di un altro Festival, il Memoria Festival, il sindaco Letizia Budri, intervenuta alla presentazione di oggi accanto al sindaco di Formigine, Elisa Parenti, e al vicesindaco di Sassuolo, Serena Lenzotti,Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 17 maggio, presso il Cinema Michelangelo di Modena, andrà in scena lo spettacolo teatrale 'Un'intima verità - Lo straordinario caso dello smemorato di Collegno', curato da Chiara Padovani, a conferma della volontà del festival di esplorare la giustizia anche attraverso il linguaggio artistico.“Il Festival della Giustizia Penale continua a rappresentare un’occasione unica per avvicinare la cittadinanza alle grandi tematiche del diritto e della giustizia, coinvolgendo esperti, personalità di rilievo e istituzioni in un dibattito aperto e multidisciplinare. Con una programmazione che abbraccia l’intero territorio provinciale, la manifestazione conferma il suo ruolo di rilievo nel panorama giuridico nazionale e si prepara a essere un appuntamento imprescindibile per professionisti e cittadini interessati a comprendere le sfide della giustizia contemporanea” – ha sottolineato il Presidente del Festival Guido Sola.Gi.Ga.Approfondimenti, aggiornamenti e programma: www.festivalgiustiziapenale.it