Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I cinque autori finalisti, grazie alle preferenze di 596 votanti, sono: Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), con 217 voti; Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot), con 199 voti (l'autrice, scomparsa nell'aprile scorso, sarà rappresentata da Loretta Santini, direttrice editoriale di Elliot); Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi), con 183 voti;Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo), con 175 voti; Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori), con 167 voti.L’elezione del libro vincitore si svolgerà giovedì 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Tre, per la conduzione di Geppi Cucciari. La cinquina della LXXVII edizione incontrerà il pubblico in 16 tappe in tutta Italia, di cui come sempre una all’estero presso un Istituto Italiano di Cultura, il 20 giugno a Berlino.